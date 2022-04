Si trova in Calabria, a un’ora dal mare, questo suggestivo paese medioevale, detto borgo dei matrimoni perché tutti vogliono sposarsi qui

La primavera è sempre stata la stagione dei matrimoni. Tantissime coppie sceglievano marzo, aprile, maggio e giugno per convolare a giuste nozze. Oggi, per tantissime ragioni, la percentuale degli sposalizi è decisamente scesa, ma, nonostante questo, è sempre la stagione preferita per unirsi in matrimonio.

Non tutti hanno la possibilità di scegliere la location. Un po’ perché affezionati ai luoghi natii, un po’ per i costi che questo comporta. Certo, chi è più facoltoso può decidere di sposarsi in luoghi magici e suggestivi. Il nostro Paese ha la fortuna di averne davvero a bizzeffe. Borghi medioevali, città d’arte, paesini nascosti, chiese o cappelle di infinita bellezza.

Oggi andremo a descriverne uno in particolare, da più parti definito come il borgo dei matrimoni. Diverse coppie, infatti, dall’Italia ma non solo, hanno deciso di sposarsi in questo piccolo paese della Calabria, di poco più di 4.500 abitanti. Dista circa un’ora dal mare, si trova a 455 metri di altitudine ed è caratterizzato da una splendida chiesa.

Stiamo parlando di Altomonte, un luogo che cattura chiunque lo visiti. Non solo per le bellezze architettoniche, ma anche per quelle naturalistiche. Infatti, è circondato da boschi di uliveti e vigneti con diversi piccoli corsi d’acqua che gli scorrono intorno, rendendo l’atmosfera davvero suggestiva.

La chiesa scelta per convolare a nozze è quella di Santa Maria della Conciliazione, data 1336, che spicca davvero su tutte le costruzioni del paese. Il rosone di origine francese della facciata e il campanile imponente sono il biglietto da visita della parte esterna. All’interno, invece, colpisce molto l’altare barocco in legno dorato, con dei pregevoli intagli e il coro, sempre in legno, costruito a fine Quattrocento.

A pochi passi dalla chiesa, ecco il luogo giusto per festeggiare un matrimonio o per fare splendide foto. Stiamo parlando del castello feudale, che ha origine normanna, con il suo torrione, detto Pallotta. Questa antica popolazione barbara ha lasciato qui segni evidenti ancora oggi.

Due meraviglie architettoniche, unite alle bellezze naturali e ai tantissimi caratteristici vicoli del borgo, oltre a una cucina mediterranea da leccarsi i baffi. Il giusto mix per invogliare a celebrare ad Altomonte uno dei momenti più importanti della propria vita. Le richieste di matrimonio arrivano da tutto il Mondo.

Definito la perla del Pollino, il parco naturale che lo circonda, ne ospita circa 300 all’anno. Coppie da ogni parte del Mondo che vengono conquistate dagli affascinanti panorami, ma non solo. Le tante botteghe artigiane che producono manufatti in argilla, legno, ceramica. Per non parlare di vino e olio, arrivando fino al famoso pane, che da Altomonte prende il nome.

Altri luoghi da visitare sono la Chiesa di San Francesco di Paola, con il suo splendido chiostro e l’anfiteatro. Il complesso monastico dedicato al santo di Assisi oggi ospita anche il municipio di Altomonte. Mentre il teatro è una costruzione moderna, datata 1988, incastrata nel borgo, all’aperto, con una magnifica vista sulle colline circostanti. Qui si svolgono, soprattutto in estate, molte interessanti rassegne culturali, in particolare il Festival euromediterraneo.

