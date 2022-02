Arriva l’amore non solo per Gemelli, Toro e Scorpione, secondo l’oroscopo di San Valentino 2022 ecco chi troverà la dolce metà

Le stelle hanno buone notizie per chi desidera un San Valentino all’insegna del vero amore. L’oroscopo di febbraio favorisce i nati sotto il segno dei Gemelli, del Toro e dello Scorpione. Ma questi non saranno gli unici a incontrare la propria anima gemella: ecco chi altro verrà baciato da Venere.

I segni più fortunati in amore a febbraio

L’oroscopo ha decretato chiaramente chi saranno i più fortunati in amore per San Valentino: si tratta dei Gemelli, del Toro e dello Scorpione. Che siano single o in coppia, questi segni trascorreranno una giornata perfetta, piena di dolcezza, passione e romanticismo.

I Gemelli, in particolare, vivranno un momento favorevole già prima di San Valentino. Dovranno però saper sfruttare al meglio il favore di Mercurio, scoprendo ciò che il pianeta ha da offrire.

Per i Toro febbraio sarà uno scoppiettare di scintille di passione: il 2022 era partito in sordina per colpa di Venere e Mercurio retrogradi, ma finalmente qualcosa sta cambiando per chi è nato fra il 21 aprile e il 20 maggio.

Infine, le prospettive sono ottime anche per gli Scorpione. Grazie all’esaltazione di Marte in Capricorno, gli Scorpione non solo saranno fortunati in amore, ma potranno aspettarsi altre belle sorprese che li renderanno più sicuri di sé.

Insomma, ottime notizie per tre segni fortunati. Ma che dire di tutti gli altri? Fortunatamente c’è speranza anche per chi non ha raggiunto il podio. Scopriamo perché a febbraio arriva l’amore non solo per Gemelli, Toro e per i fantastici Scorpione, ma anche per un gruppo di persone in particolare.

Perché Venere retrogrado non significa solo sfortuna in amore

Il 14 febbraio del 2022 cade in un momento particolarmente propizio, grazie alla congiunzione di Venere e Marte. Ma non solo: San Valentino giunge proprio al termine di un lungo periodo di retrogradazione di Venere in Capricorno. Ma perché quest’ultimo aspetto è così positivo? Venere retrogrado non dovrebbe portare sfortuna?

Molti associano Venere retrogrado alle incomprensioni e agli insuccessi in amore. Tuttavia, bisogna sapere che questo moto astrale ha un significato più complesso, soprattutto quando si verifica nel Capricorno.

La costellazione del Capricorno, infatti, è legata al tema degli obiettivi e delle responsabilità. Quando Venere è retrogrado in Capricorno, quindi, ci spinge a profonde valutazioni sulle aspettative in amore.

I single, in particolar modo, riflettono su ciò che ha funzionato nelle relazioni passate. Ma anche sui propri sbagli e su quello che vorrebbero cambiare in futuro. Non solo: si chiedono anche se sono davvero pronti a lanciarsi in una nuova frequentazione.

Ma cosa ha a che fare tutto questo con San Valentino? E chi sono i fortunati che ne beneficeranno?

Arriva l’amore non solo per Gemelli, Toro e Scorpione, secondo l’oroscopo di San Valentino 2022 ecco chi troverà la dolce metà

Con la fine della retrogradazione di Venere, c’è uno speciale gruppo di persone che vivrà un San Valentino fortunato: i single che hanno intenzioni molto serie e cercano l’anima gemella.

Grazie alle riflessioni del mese passato, infatti, i single chiuderanno un capitolo e apriranno il cuore a nuove frequentazioni. Ma, soprattutto, avranno le idee ben chiare.

Queste persone non daranno dunque spazio a chi è alla ricerca di un semplice flirt passeggero. Per chi inizia una frequentazione a febbraio, ci sono quindi ottime chance di incontrare la propria dolce metà.

Insomma, un primo appuntamento galante a San Valentino si trasformerà in un amore duraturo, profondo e significativo!