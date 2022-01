Durante la retrogradazione di Mercurio tutto sembra andare a rotoli. Eppure arriveranno amore e successo nonostante Mercurio retrogrado, il 25 gennaio è il giorno più fortunato del 2022 per questo segno zodiacale.

Cosa significa la retrogradazione di Mercurio

Come sanno bene gli appassionati di astrologia, fra il 14 gennaio e il 3 febbraio Mercurio è retrogrado. Ci si deve quindi aspettare un periodo non facile: i malintesi e le difficoltà nella comunicazione sono all’ordine del giorno. Il rischio è che si finisca a litigare, sul posto di lavoro così come in famiglia o col partner.

Per di più, a causa di Mercurio retrogrado, abbondano malfunzionamenti della tecnologia e imprevisti durante i viaggi. Insomma, l’impressione è quella di essere investiti da una valanga di sfortuna.

Non tutti ne soffrono allo stesso modo: Toro e Acquario patiranno gli effetti di Mercurio retrogrado, mentre 3 segni fortunati addirittura ci guadagneranno. In ogni caso, conviene procurarsi un amuleto che protegge dalla retrogradazione di Mercurio.

Nel mezzo di questo periodo sfortunato, tuttavia, i nati sotto un certo segno vivranno addirittura la miglior giornata del 2022. Ecco di chi si tratta.

Amore e successo nonostante Mercurio retrogrado, il 25 gennaio è il giorno più fortunato del 2022 per questo segno zodiacale

Il 25 gennaio Marte entrerà in Capricorno. Se vogliamo capire perché questo evento è importante, dobbiamo innanzitutto sapere cosa significa esaltazione.

I pianeti possono trovarsi più o meno a loro agio nei diversi segni. In alcune posizioni la loro natura è repressa, in altre invece è potenziata ed esaltata.

Secondo molti astrologi, Marte si esalta proprio in Capricorno: il pianeta della guerra può esprimere al massimo la propria natura forte, decisa, autoritaria. A beneficiarne è soprattutto il segno zodiacale governato da Marte, ovvero lo Scorpione.

A partire dal 25 gennaio, dunque, i nati sotto il segno dello Scorpione sentiranno crollare le debolezze e le fragilità. Potranno iniziare a lottare per i propri obiettivi con ambizione e sicurezza in loro stessi. Tutto ciò porterà a un considerevole successo.

Ma non solo: la fiducia in sé stessi aiuterà gli Scorpione anche in ambito romantico. I single si lanceranno in nuovi flirt e dichiareranno i loro sentimenti. È probabile dunque che sbocci un nuovo amore! Chi invece è già in una relazione sarà in grado di riaccendere la fiamma della passione.

Insomma, per tutte queste ragioni, alcuni astrologi sono concordi nell’affermare che il 25 gennaio sarà la data più fortunata del 2022 per gli Scorpione. E il bello è che gli effetti positivi continueranno a farsi sentire per un paio di mesi.

