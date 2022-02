Quando andiamo al bar a prendere un caffè o al ristorante per gustarci una buona cena notiamo spesso una decorazione simile in tutti i posti. Non si tratta di un orologio particolare o di uno soprammobile di arte moderna, ma piuttosto di una pianta.

Parliamo dell’edera, che con la sua forma aggraziata sembra una piccola cascata vegetale, che riesce a riempire benissimo gli spazi. Di conseguenza, proviamo a comprarla e a installarla a casa nostra. Nei primi giorni dopo l’acquisto siamo molto soddisfatti, ma in seguito capita spesso di trovare le prime sue foglie secche per terra.

Poco alla volta, poi, cadono tutte e la nostra edera rischia di morire. A questo punto non sappiamo più cosa fare e rischiamo di pensare che sia già morta. Nulla più lontano dal vero, ma dobbiamo impegnarci a salvarla. Infatti, ecco come far rinascere un’edera secca e farla rinvigorire per sempre.

Alcune cause che portano questa pianta a seccare

In primo luogo dobbiamo pensare che in natura l’edera non vive in appartamento. In particolare, questa pianta patisce molto il calore eccessivo che incontra nei nostri appartamenti d’inverno.

Lo riconosce percependo un’aria più secca che in natura, dato che in questa stagione raramente apriamo le porte e le finestre di casa. Se abbiamo un’edera in casa, quindi, ricordiamoci di non impostare mai una temperatura superiore ai venti gradi. Altrimenti, mettiamola sul nostro balcone.

Inoltre, se da una parte l’edera non ha bisogno di troppa acqua, ha comunque bisogno di umidità. Dobbiamo dunque trovare un giusto compromesso tra la quantità d’acqua presente nel vaso: non deve far marcire le radici dell’edera ma deve comunque essere presente.

Infine, un’altra possibile causa della secchezza dell’edera va ricercata negli acari dei ragni. Se vediamo delle piccole ragnatele sull’edera, possiamo stabilire che la causa della sua secchezza sono proprio gli acari.

Ecco come far rinascere un’edera secca che perde tutte le foglie marroni o ingiallite

Per ricapitolare, in linea generale la secchezza dell’edera dipende essenzialmente da due elementi. L’acqua e la temperatura, di cui soprattutto la seconda è sempre troppo alta per la pianta.

La soluzione da prendere subito in considerazione è dunque quella di cambiare il nostro modo di tenerla. Se le diamo poca acqua, aumentiamo, se ne diamo troppa, diminuiamo. Allo stesso modo, se l’edera patisce il caldo, troviamole un posto nel balcone. L’importante è che non sia troppo esposto al vento e al freddo.

