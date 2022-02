Da non perdere queste 5 nuove opportunità lavorative in Ferrovie dello Stato con diploma e ruolo da dirigente

La lista degli annunci di lavoro disponibili in Ferrovie dello Stato si è arricchita di 5 nuove opportunità, ognuna per profili diversi l’uno dall’altro. Possibilità interessanti per laureandi e neolaureati, ma anche per diplomati in materie specifiche ed esperti. Non manca all’appello un ruolo da Direttore presso Mercitalia Shunting and Terminal, società del Gruppo.

Alcune delle posizioni aperte

Il Gruppo ricerca candidati nel ruolo di Operatore di Esercizio e Autista di Linea. La sede finale di lavoro, indicata nell’annuncio, si trova nei pressi di Perugia. Le tipologie contrattuali previste vanno dal contratto a tempo indeterminato a quello di apprendistato, compreso part time ciclico. Per inviare domanda ed avere buone possibilità di essere assunti, è però necessario il possesso di alcuni requisiti. Questi sono la patente di tipo D e la Carta di Qualificazione del Conducente, o CQC, e avere la residenza in prossimità della sede.

Da non perdere queste 5 nuove opportunità lavorative, quindi, tutte pubblicate nella giornata di ieri, 7 febbraio 2022. Fra queste, rientra il profilo di Direttore Lavori Settore Impianti ricercato per la società Mercitalia. Fra le mansioni previste ricorrono la progettazione di impianti elettrici e di illuminazione, l’elaborazione di computi metrici e la predisposizione dei capitolati tecnici. Requisiti necessari sono il possesso di una Laurea in Ingegneria, area Industriale, almeno 5 anni di esperienza pregressa nel ruolo e l’iscrizione all’Ordine degli Ingegneri. Preferenziali sono la residenza nelle vicinanze della sede di lavoro, presso Udine, e competenze nelle discipline HVAC.

Ferrovie dello Stato ricerca, poi, neolaureati e laureandi entro marzo 2022 in Ingegneria Informatica, Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni. Contratto a tempo indeterminato per le sedi di Genova, Verona, Firenze, Milano, Roma, Napoli, Palermo e Reggio Calabria. Gli ambiti applicativi sono per le aree Gestione Progetto, Gestione Lavori e Cantieri, Ingegneria della Manutenzione e dei Sistemi Informativi. Tempo fino al 28 febbraio per inviare domanda.

Da non perdere queste 5 nuove opportunità lavorative in Ferrovie dello Stato con diploma e ruolo da dirigente

Seguono i ruoli di Capo Tecnico Commessa e Esperto in Materia Penale. Per scoprirne i dettagli ed avere una panoramica degli annunci attivi, visitiamo la pagina di Ferrovie dello Stato dedicata alle carriere. Ricordiamo inoltre che tante delle offerte di lavoro uscite in date precedenti sono ancora attive.

