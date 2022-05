Già sfoggiata da star del jet set internazionale, questa nuova tendenza promette di far impazzire tutte le donne durante la prossima stagione estiva. Altro che beach waves e code basse o alte, a regalare un look da vera celebrità di Hollywood arriva il nuovo trend capelli 2022. Una semplicissima acconciatura che riesce a valorizzare ogni donna in poche mosse. Vediamo di che si tratta.

Gli esperti del settore la considerano l’evoluzione moderna delle onde morbide che tanto abbiamo amato in questi anni. Le tendenze di quest’anno esaltano dei movimenti più fitti. Restano, invece, piuttosto piatte le radici. Si chiamano “water waves” e sono da provare sui capelli lunghi e lisci, ma stanno bene anche sul riccio.

Dunque, è meglio tenersi pronte perché arriva il nuovo trend capelli per l’estate 2022, perfetto per chiome lunghe, medie e ricce perché valorizza il viso di ogni donna

Cerchiamo di capire nel dettaglio come poter replicare l’effetto delle water waves. Una delle caratteristiche principali di quest’acconciatura è quella della riga centrale. In questo modo i capelli saranno distribuiti in modo uniforme, sia da un lato che dall’altro. Un aspetto importante per creare onde dalla stessa larghezza. Una volta divisa la chioma in 2 sezioni uguali, bisognerà intrecciare i capelli e formare due semplici trecce. In segreto è quello di lasciare un po’ umidi i capelli per far mantenere la piega più a lungo.

Attenzione, però, perché bisognerà evitare l’effetto crespo applicando un prodotto adatto a limitare il problema. Una crema anti crespo è un’ottima soluzione anche per chi ha i capelli ricci e vuole provare le water waves. Si può anche passare una noce di spuma per capelli.

Per un finish ancora più definito si può usare la piastra sulle trecce, applicando una leggera pressione sulle ciocche. In questo caso, però, si consiglia di usare un termoprotettore di qualità per evitare di bruciare la chioma. Infine, sciogliere le trecce e definire le onde con un po’ di lacca.

Questa particolare acconciatura aiuta a dare volume alle donne dal viso piccolo e sottile. Inoltre, è anche in grado di armonizzare le proporzioni di chi, invece, ha il viso più tondo. Ovviamente, ricordiamo, che l’effetto finale dev’essere glamour ed elegante con onde più strette e composte e mai arruffate o spettinate.

Piccoli consigli di stile

