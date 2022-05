Acerrimo nemico di lavelli, sanitari, piastrelle e molte altre superfici, il calcare è una vera spina nel fianco in casa. Per la scienza, è una roccia sedimentaria che ha come componente principale il minerale calcite. Tramite l’acqua corrente, arriva a casa nostra e si deposita facilmente sulle superfici. Dunque, la prima vera regola per salvaguardare i materiali sarebbe quella di asciugare lavelli e rubinetteria dopo ogni utilizzo, eliminando così tutti i ristagni d’acqua che causano le macchie.

Diversa, invece, è la questione del WC a cui, ovviamente, non possiamo togliere l’acqua. Per questo motivo, in un articolo precedente avevamo suggerito il trucchetto formidabile per eliminare il calcare in 2 minuti.

Igienizzare il bagno non è certo un lavoro piacevole, tuttavia una pulita profonda occorrerà farla almeno una volta a settimana. Esistono diversi prodotti chimici che arrivano in nostro soccorso. Molti usano la candeggina, ma in pochi sanno che bisognerebbe utilizzarla in questo modo per non fare danni. Gli scaffali dei supermercati sono pieni di detersivi specifici contro il calcare. Ma qual è il più efficace?

Sarebbe questo il miglior prodotto da comprare al supermercato per eliminare il calcare ostinato da box doccia, sanitari e rubinetteria secondo una recentissima indagine. Vediamo di cosa si tratta

A stilare una classifica degli spray per il bagno gli esperti di Altroconsumo. In un’indagine del 2021 sono stati analizzati 17 prodotti. In buona sostanza, i ricercatori hanno ricreato in laboratorio uno sporco simile a quello del bagno. Lo scopo, ovviamente, era quello di capire se fossero o meno in grado di rimuovere le macchie. 12 i parametri attraverso i quali i detersivi sono stati valutati. Dal prezzo all’efficacia nel rimuovere il calcare, dalla prevenzione all’impatto ambientale.

Con 75 punti ad aggiudicarsi il premio come prodotto più efficace è il W5 (Lidl) – Brillante anticalcare. Sarebbe questo il miglior prodotto per dire addio al calcare ostinato. Secondo gli esperti il W5 della Lidl pulirebbe bene le superfici orizzontali ma anche quelle verticali. Inoltre, pur non essendo un prodotto ecologico, pare non sia troppo aggressivo per l’ambiente. Il suo prezzo si aggira intorno a 1,19 € ed è un buon compromesso tra qualità e prezzo. Tuttavia, risulterebbe corrosivo a causa di un pH molto acido. Dunque, è da maneggiare con attenzione.

Al secondo posto, con 74 punti, ESSELUNGA Anticalcare che secondo gli esperti manterrebbe standard di pulizia elevati. Ma vediamo l’intera classifica.

W5 (LIDL) Brillante anticalcare;

ESSELUNGA Anticalcare;

SONETT Detergente per bagni;

WINNI’S Anticalcare;

DEXAL (EUROSPIN) Sciogli-calcare;

VERDE OFFICINA Detergente bagno mousse;

CARREFOUR Detergente anticalcare;

BREF Brillante bagno con anticalcare;

LYSOFORM Azione bagno disinfettante;

AMUCHINA Bagno Igienizzante anticalcare;

COOP CASA Anticalcare;

AJAX Bagno azione anticalcare;

BIOPURO Bagno e sanitari;

SMAC Express bagno;

CIF Casa expert anticalcare;

VIAKAL Bagno 3in1 Spray;

ECOVER Detergente bagno.

Ricordiamo, inoltre, che anche gli ingredienti naturali possono aiutare nella lotta contro il calcare, proprio come suggerito di seguito.

Approfondimento