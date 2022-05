Per un effetto lifting immediato che migliora lo sguardo e ringiovanisce tutto il viso, il make up è sempre un’arma vincente. Basta saperlo usare!

Nonostante i grandi passi in avanti della medicina estetica che propone sempre di più soluzioni facili e veloci per eliminare le imperfezioni, il classico trucco cosmetico resta una certezza per molte donne. Infatti, camuffare i “difetti” dietro effetti ottici semplici ma mirati pare sia ancora la strategia preferita da moltissime donne. Molto spesso, infatti, basta creare la giusta ombreggiatura per definire e scolpire il viso in pochi passaggi. Di seguito, cercheremo di capire come risollevare le palpebre cadenti e correggere l’occhio incappucciato con un semplicissimo trucchetto di make up.

Prima, però, ecco altre 2 astuzie di make up utili a tutte le età

Partiamo dalla combo a cui nessuna donna dovrebbe mai rinunciare, neanche dopo i famosi “anta”: matita e mascara. Il classico duo riesce sempre a regalare definizione e profondità allo sguardo. Attenzione, però, perché anche se tutte le donne lo usano, in poche sanno che il mascara va applicato in questo modo. In una sola passata si avranno ciglia sempre perfette e occhi seducenti a 20 ma anche a 50 anni. Raggiunto il traguardo delle 50 candeline bisognerà trovare le formule giuste per sembrare più giovane senza risultare artefatta. Da non perdere questi 5 consigli pratici che ringiovaniscono d’un colpo.

Adesso, siamo pronti per svelare come risollevare le palpebre cadenti e correggere l’occhio incappucciato con un trucco semplicissimo che ringiovanisce e illumina lo sguardo in 2 minuti

Il fenomeno delle palpebre cadenti non è sempre legato all’invecchiamento. Una specifica conformazione del muscolo può ricreare questa piccola peculiarità anche in giovane giovanile. Una caratteristica che può essere enfatizzata o corretta. Per migliorare lo sguardo, infatti, può bastare una matita marrone e un ombretto luminoso. Una classica matita occhi marrone potrà risollevare lo sguardo a tutte le donne. La nuance marroncina sta bene sia alle more che alle bionde e addirittura alle rosse. Questo perché bisognerà sfumare il colore e raggiungere una sfumatura che appare quasi del tutto naturale.

Vediamo tutti i passaggi

In buona sostanza, con la matita marrone dalla mina morbida tracciare una linea curva seguendo la piega esistente tra la palpebra fissa e quella morbida. Con un pennello sfumare con cura, passando avanti e indietro da destra a sinistra e viceversa. Procedere allo stesso modo, effettuando una seconda linea e poi un’altra sfumatura. In questo modo si creerà un effetto naturale di ombre che “apriranno” lo sguardo, mimetizzando la parte della palpebra che tende verso il basso. Per illuminare lo sguardo, applicare al centro della palpebra mobile pochissimo ombretto shimmer dalle tonalità chiare e brillanti. Attenzione, la quantità deve essere davvero minima per evitare che il prodotto si fermi nelle rughette.

Con questo trucchetto il risultato è garantito! Per un effetto più glamour si consiglia di passare la matita anche all’interno delle ciglia inferiori e completare il make up con una bella dose di mascara e un rossetto nude.

Lettura consigliata