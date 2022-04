Con la bella stagione, ormai alle porte, cresce il desiderio di rinnovarsi e svecchiare l’aspetto, soprattutto dopo il grigiore dell’inverno. Ci si prepara, così, ad un’estate ricca di vitalità. Accantonate anche le ultime festività di Pasqua, è giunto il momento di mettersi in forma per sfoggiare una silhouette più slanciata. A tal proposito, tutti possono ottenere degli ottimi risultati. Anche donne e uomini più maturi che si “nascondono” dietro la mancanza di tempo o a qualche malessere fisico, come il comune mal di schiena. Non tutti sanno, infatti, che con questa semplicissima camminata si proteggono ossa, muscoli e articolazioni a qualunque età. Lo dicono gli esperti.

Oltre all’aspetto fisico, anche abbigliamento, il trucco e il cosiddetto “parrucco” possono fare la differenza. Soprattutto superati i famosi “anta”, bisognerà modificare alcune abitudini e usare il make up in modo più consapevole e strategico. Ecco, ad esempio, come non avere mai più occhi all’ingiù e palpebre cadenti con un semplicissimo trucchetto dall’effetto lifting che ringiovanisce lo sguardo.

Per quanto riguarda la chioma, invece, “luminosità” sarà la parola d’ordine della prossima stagione. L’estate 2022 dice basta, però, alle classiche tinture. Di seguito, vedremo cosa succederà nei prossimi mesi.

Dunque, altro che solite tinte e sfumature perché a rendere i capelli castani o biondi subito più luminosi e corposi arrivano questi colori favolosi

Le ultime tendenze colore vedono trionfare la naturalezza, ma attenzione perché per questo 2022 le tinte proposte dai coloristi sono tutt’altro che banali. Il segreto delle nuove tonalità sta nel “movimento” creato dalle diverse nuance che farà brillare anche i capelli più spenti, in poche mosse.

Partiamo subito per le “super bionde”. Quest’anno, spopola il biondo platino cenere, lanciato sui social dalla bellissima Gigi Hadid. Un biondo platino chiaro ma non chiarissimo, anzi quasi tendente al grigio. Un effetto luminoso e particolare.

Molto meno “strong” ma semplicemente angelico il sunshine blonde, un mix di moltissime tonalità di biondo che incorniciano il viso. Un effetto del tutto naturale, nonostante i numerosi colori utilizzati che vanno dal biondo platino, a quello norvegese, al miele e al biondo scuro.

Il color blocking, invece, accontenta sia le bionde che le castane. Stiamo parlando di una tecnica di colorazione che si divide nettamente in due tonalità contraddistinte. Ad esempio, radice castana e lunghezze bionde. Una sorta di shatush rivisitato in chiave moderna. L’effetto è favoloso e la luminosità del volto è garantita.

Infine, per le castane, oltre a sfumature calde e profonde che tendono al rame e al cioccolato, spopolerà il beach bronde. Un colore a metà tra castano e biondo chiaro. Una colorazione fatta con schiariture sia castane che dorate che ricordano le sfumature naturali dei capelli sotto il sole estivo. Altro che solite tinte e sfumature, l’estate 2022 promette moltissimi giochi di colore.

