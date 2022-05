Il mondo della nail art stupisce ancora e per la prossima stagione propone un mix vincente, fatto di glamour e semplicità. Un effetto ottico, lineare e raffinato, che sta bene a tutti i tipi di unghie, dalle rotonde a quelle a forma di mandorla, dalla più squadrate a quelle a stiletto. Un’idea, per la verità, che prende ispirazione dal passato, ma che torna con uno stile decisamente più minimal e moderno. Insomma, una nuova tendenza tutta da provare.

D’altronde, le mani sono il nostro primo biglietto da visita, come dice un vecchio detto. Dunque, meglio prendersene cura il più possibile. Anzi, l’ideale sarebbe avere premura anche del resto del corpo. Come i piedi, costretti sempre a fare i conti con scarpe strette e tacchi vertiginosi. A tal proposito, ecco come dare sollievo ai piedi e rimediare ai talloni secchi in 5 minuti e con questi trucchetti semplicissimi.

Per quanto riguarda le mani, invece, sta già spopolando l’ultima tendenza prevista per l’estate 2022. Ed ecco il perché.

Chi ama una manicure pulita e senza troppi “fronzoli” non potrà più fare a meno di questa nuova moda. È adatta a chi non ama esagerare con i colori, i disegni o le applicazioni sulle unghie, ma desidera comunque sfoggiare mani perfette.

Difatti, sta già spopolando l’ultima tendenza unghie per l’estate 2022 perché rende le mani subito più belle con semplicità e senza il solito smalto

Stiamo parlando del micro french manicure, un french più stilizzato e sottile che ricorda solo vagamente quello del passato. Si adatta ad unghie lunghe o corte e come abbiamo accennato in precedenza, è perfetto per qualsiasi forma.

La classica lunetta colorata di bianco è solo un vecchio ricordo. Oggi, il micro french prevede piccole linee all’estremità dell’unghia, di un tono o un paio di toni più chiari o più scuri del colore dello smalto. Ad esempio, una combo molto amata è quella composta da smalto rosa e micro french prugna. Oppure, smalto oro e micro french nero. Ed ancora, smalto rosa e micro french marrone. Insomma, le combinazioni sono infinite!

Ciò che conta è che vinca sempre il colore, mantenendo, però, un risultato sempre sobrio ed elegante. Il micro french ha la caratteristica di essere talmente versatile che sarà perfetto per ogni occasione. Dalla cerimonia con concerto rock. Per un effetto leggermente più strong, si può optare per la versione con la doppia lunetta. Ovvero, far contornare la lunetta bianca del classico french con un colore a contrasto. In questo modo, l’effetto apparirà quasi tridimensionale.

