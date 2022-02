Arredare e valorizzare un corridoio spendendo poco è davvero possibile con queste idee geniali che non toglieranno spazio prezioso

Arredare una casa è una delle operazioni più difficili in assoluto e necessita di grandissima attenzione. Ogni stanza richiede accorgimenti particolari e, se sbagliamo, rischiamo di toglierci spazio prezioso o di creare degli ambienti poco vivibili. Una regola ancor più valida quando abbiamo una casa piccola. Inoltre, ci sono zone che molto spesso tendiamo a sottovalutare quando si parla di arredamento. Oggi ci concentreremo su una in particolare: il corridoio. E ci sorprenderà scoprire che arredare e valorizzare un corridoio spendendo poco è più semplice di quello che crediamo. Basterà scegliere gli oggetti più adatti e metterli nei posti giusti e il nostro corridoio attirerà i commenti meravigliati degli ospiti.

Come arredare un corridoio lungo e stretto

In una casa piccola, molto spesso, ci troviamo alle prese con corridoi stretti e lunghi. I più difficili da arredare senza “mangiare” spazio e luce. Partiamo proprio dalla luce. Abbiamo due opzioni a disposizione per non trasformare il nostro corridoio in una caverna buia. La prima è il classico lampadario centrale. La seconda sono le file di led da mettere in basso o in alto sulle pareti. Se amiamo gli stili più moderni, potrebbe essere la soluzione ideale.

Fondamentale anche la scelta dei mobili, che dovranno essere stretti per non ostacolare il passaggio e allo stesso tempo dovranno valorizzare lo spazio disponibile. Una libreria potrebbe essere un’ottima idea. Così come una panca stretta, magari con contenitore integrato per unire stile e comodità. In alternativa, possiamo decidere di mettere in corridoio una scarpiera. Occuperà poco spazio e darà un tocco di colore.

Attenzione anche alle pareti. Quadri, lampade e mensole possono contribuire ad abbellire il corridoio. Se abbiamo il pollice verde, possiamo anche optare per delle piante sospese. Meglio scegliere specie che assorbono l’umidità. Una decisione intelligente che potrebbe preservare i muri dal rischio muffa.

Arredare e valorizzare un corridoio spendendo poco è davvero possibile con queste idee geniali che non toglieranno spazio prezioso

Se abbiamo un corridoio quadrato all’ingresso, le cose potrebbero essere più semplici. Attenzione, però, a non sovraccaricare la stanza con troppi oggetti. Altrimenti rischiamo di farla sembrare una cantina e faremo pessime figure con chi ci verrà a trovare.

Anche in questo caso, possiamo valorizzare il corridoio con una seduta o con una panca. Oppure con un appendiabiti a parete. Se amiamo lo stile vintage, potremmo provare a inserire nella stanza una poltrona antica.

In un corridoio quadrato è fondamentale anche la scelta dei colori delle pareti. Il bianco è l’evergreen che non passa mai di moda, ma è una scelta spesso banale e scontata. Soprattutto se non creiamo un contrasto cromatico di colori con mobili, mensole e quadri.

Molto meglio puntare su una tonalità di grigio chiaro. Un colore decisamente elegante che valorizzerà anche gli arredamenti minimal.

