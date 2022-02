Da dove iniziare a pulire da cima a fondo una casa grande grazie a un infallibile schema per organizzarci al meglio e non stancarci

Quando viviamo in una casa spaziosa, la comodità è bilanciata in negativo dalla maggiore fatica che facciamo per tenerla pulita.

L’arrivo della primavera è il momento migliore per pulirla a fondo perché la temperatura che si alza permette di lavare i tessuti più velocemente. Il cambio di stagione fatto contemporaneamente ottimizza i tempi. Possiamo avviare la lavatrice per igienizzare i capi che dobbiamo mettere via e nel frattempo occuparci del soffitto. Partire dall’alto per arrivare verso il basso è fondamentale se non vogliamo combattere contro la polvere inutilmente.

Spazi inaccessibili

Per capire da dove iniziare a pulire gli ambienti domestici è necessario coordinare i vari lavori. Dopo aver messo in funzione la lavatrice, facciamo lo stesso con l’aspirapolvere robot da pavimenti per raccogliere la sporcizia degli angoli. Possiamo utilizzare un bastone e un panno bagnato per debellare l’umidità dell’inverno appena trascorso e gli accumuli di polvere più in alto. Se ci sono vere e proprie macchie di umido o muffa dobbiamo intervenite con un intonaco deumidificante. Arieggiare gli ambienti può far asciugare le parti colpite superficialmente e il tinteggio successivo.

L’aspirapolvere libererà i pavimenti dai residui.

Spostiamo gli elettrodomestici per eliminare la sporcizia degli angoli nascosti e liberiamo gli scafali.

Svolgere i lavori con ordine in base alla tipologia invece che in ogni singola stanza renderà gli sforzi meno pesanti. Laviamo i tappeti se sono presenti e smontiamo anche le tende.

L’utilizzo del vapore è fondamentale per stancarci il meno possibile perché risulta efficace in numerose attività, comprese le incrostazioni. I vetri, i termosifoni, gli infissi possono tornare come nuovi. L’utilizzo dell’acqua è il modo più semplice ed efficace per combattere la polvere.

Svuotiamo i mobili della cucina e laviamo padelle e tegami che potrebbero aver lasciato un cattivo odore durante l’inverno. I famosi rimedi della nonna ci daranno una mano. Bicarbonato e sapone di Marsiglia, acqua e aceto, sono rimedi naturali utili per la pulizia del frigorifero, del forno e della lavastoviglie.

Da dove iniziare a pulire da cima a fondo una casa grande grazie a un infallibile schema per organizzarci al meglio e non stancarci

La pulizia di una casa grande può essere attuata con facilità se creiamo uno schema da seguire e attraverso il quale individuare delle tipologie di faccende domestiche da sbrigare per prime. Partendo dalla pulizia generale si arriva a quella da fare più in profondità. Quindi non solo dall’alto verso il basso ma anche dal lavoro più grande a quello più piccolo.

Ecco uno schema che potrebbe rivelarsi vincente.

Pulire gli angoli dopo aver spostato i mobili; lavare tappeti e tende; disinfettare il materasso; sgrassare il forno; utilizzare il vapore per gli infissi e i vetri; pulire cassetti e armadio; disinfettare la dispensa e utilizzare le erbe aromatiche contro le farfalline; liberarsi dei capi in eccesso dopo aver fatto il cambio di stagione.