Le piante sono potentissimi depuratori d’aria. Grazie alla loro azione benefica, riescono ad assorbire agenti chimici e sostanze tossiche presenti nella nostra casa. Una tra le sostanze tossiche più comuni è lo smog. Infatti, in moltissime metropoli italiane questo è un problema che non va sottovalutato. Oltre a creare danni all’ambiente, potrebbe essere dannoso anche per il nostro organismo. Ma non solo, poiché esistono tante altre sostanze dannose, che tutti noi respiriamo ogni giorno. Vernici e colle per le pareti e i mobili produco formaldeide. Il fumo di sigaretta rilascia benzene. Gli schermi del computer, invece, xilene e toluene. Mentre i detersivi, come quello per i pavimenti, rilasciano ammoniaca per tutta la casa.

Oltre al crisantemo e all’edera, sono queste le piante detox che purificano l’aria e si possono posizionare persino in camera da letto

Alcune piante, oltre a purificare l’aria dalle tossine, assorbono anche piccole quantità di umidità negli ambienti casalinghi. Grazie al processo di fotosintesi, riescono a trattenere microparticelle di vapore acqueo in ambienti particolarmente umidi, come i bagni. Aloe, Felci, Orchidee, Bambù, Aglaonema e Filodendro sono solo alcuni esempi. Insomma, tutte concorrono alla depurazione dell’ambiente, rendendolo più salubre. Ovviamente, non possono essere la soluzione nel caso di comparsa di fastidiosissimi problemi di muffa. Per casi simili, si consiglia la lettura di questo articolo. Ma vediamo alcune tipologie di piante che tutti noi dovremo avere in casa.

Il Ficus Benjamin

Rimuove dall’ambiente notevoli quantità di formaldeide. Addirittura, ne elimina fino a 12 microgrammi ogni ora. Depura l’ambiente dal fumo e dalla trielina, che si trova soprattutto negli smalti, negli inchiostri o nei comunissimi adesivi. La pianta non va esposta direttamente al sole e va innaffiata con regolarità, ma senza esagerare con le quantità.

Il Ficus robusta

È una pianta che proviene dall’Asia. Più precisamente è tipica di Cina, India, Malesia e Nepal. È efficacissima contro smog e sostanze inquinanti rilasciate dai detersivi, che usiamo per pulire pavimenti, piatti, indumenti e per spolverare. Inoltre, depura anche dalle colle edilizie usate per i mobili o le pareti. Non ha particolari necessità di acqua, ma sarebbe meglio tenerla in un posto con luce naturale. La pulizia delle sue foglie va fatta regolarmente, indispensabile per la sua salute e longevità.

Lo Spathiphyllum

Oltre al crisantemo e all’edera, lo Spatafillo è invece responsabile di eliminare dall’aria che respiriamo l’acetone, fino a 19 milligrammi l’ora. Così come ammoniaca, benzene, formaldeide e metanolo. È una pianta che, però, al contrario dell’aloe vera, richiede molta cura. Dovrebbe essere posizionata in un posto particolarmente soleggiato tutto il giorno. Inoltre, necessita di moltissima acqua.

Infine, l’aloe vera

In questo articolo, avevamo già parlato delle proprietà della pianta di aloe. Addirittura, può anche essere posizionata in camera, poiché non sottrae ossigeno alla stanza, ma anzi ne rilascia. Capace di purificare l’aria dalla formaldeide e altre sostanze tossiche, non necessita di molta cura. Essendo una pianta grassa, richiede solo tanta luce e pochissima acqua alla settimana.