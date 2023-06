Arreda il balcone con i set da giardino must have dell’estate 2023 a partire da 89,95 €

Anche quest’estate Ikea ci propone un’ampia offerta di mobili per giardino o balcone. Ci sono diverse opportunità sul mercato oggi a titolo di infomazione riporteremo solo queste di questo colosso mondiale. Arreda il balcone con i set da giardino, ecco quali sono quelli outdoor di Ikea per il 2023.

Il giardino o il balcone soprattutto nei giorni di calura estiva diventano il nostro rifugio di benessere. Inauguriamo la stagione estiva dei pranzi e delle cene all’aperto con grigliate da condividere con gli amici. Di seguito vedremo alcune proposte suddivise per stile e design che si possono acquistare dal celebre marchio di mobili svedese.

Arreda il balcone con i set da giardino must have dell’estate 2023 per godere i nostri spazi all’aperto

Per un balcone in stile provenzale possiamo puntare su un set da giardino in metallo colorato come in un vero bistrot della Francia Meridionale. Il modello Sudsö è composto da 2 sedie pieghevoli e un tavolino rotondo richiudibile. Questo set da 3 pezzi in metallo è disponibile in 4 tonalità di colore ma se vogliamo ispirarci alle tinte provenzali suggeriamo la variante in giallo. Il prezzo del set Sudsö è di 89,95 € ed è perfetto, date le dimensioni ridotte, anche per balconi lunghi e stretti. Possiamo abbinare dei cuscini di colore lilla o bluette e circondare il nostro angolo di relax con piante di lavanda o cuscini fioriti di lobelia.

Balcone e terrazzo dal design moderno con i mobili da esterno

Chi ha un balcone abbastanza spazioso può scegliere un set da giardino composto da divani e tavolino. D’ispirazione moderna è sicuramente il modello Havsten. La seduta del divano è profonda e discretamente bassa come nei locali di tendenza. Il supporto della seduta è costituito da una rete elastica che offre quindi il massimo confort. L’estetica è pulita, le linee semplici e minimal. L’abbinamento suggerito è con il tavolino Lågaskär. Si tratta di un modello a pozzo con struttura in acciaio verniciata in grigio chiaro e un vassoio di copertura bianco. Il prezzo è decisamente più impegnativo rispetto al set precedente: se scegliamo una composizione standard con divanetto a due posti, tavolino e due poltrone il prezzo è di 1.112 €. Per completare il nostro ambiente consigliamo dei vasi conici alti almeno 80 cm con piante di bosso potate a sfera.

Total White: il balcone stile greco

L’ispirazione alle isole greche come Santorini o Zante suggerisce sicuramente una composizione totalmente in bianco con piccoli elementi colorati nel tessile, assolutamente opzionale. Il divanetto Högsten offre una seduta alta in rattan sintetico che ci abbraccia per un totale relax. Il prezzo è di 243 €. Riprendiamo il pattern dell’intreccio del divanetto con delle scaffalature bianche del modello Jostein. Completiamo il nostro angolo di pace con bouganville, dipladenia ed azalee dal colore fucsia molto intenso.

Balcone e terrazzo in stile Ibiza

Lo stile ibizenco è un mix di colore, legno, vimini con elementi arabeggianti, mediterranei ma anche bohemien. Per questo stile Ikea propone la poltrona Risholmen con struttura in plastica effetto rattan. Lo schienale alto ci avvolge, coccolandoci in caso di un riposino all’aperto. Il costo di una poltrona è di 229 €. Abbiniamo dei comodi cuscini ricamati con motivi etnici come il modello Ikea Skogskorn al prezzo di 25 €. Sfoglia il catalogo Ikea: arredare il balcone con i set da giardino scegliendo lo stile che preferisci.

(n.d.r. Trattasi di mera informazione ai Lettori. In alcun modo ci sono legami fra Proiezionidiborsa e Ikea)