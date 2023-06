Metti a reddito il giardino con 3 fantastiche idee per guadagnare soldi extra

Chiunque possieda un giardino ha davvero una grande fortuna e non solo per il refrigerio dalla calura estiva. Il nostro giardino può costituire un reddito extra, basta scegliere una delle nuove formule che vi spiegheremo a breve.

Il giardino e gli spazi outdoor con l’arrivo della bella stagione diventano delle vere oasi di pace e ristoro dal caldo. Lo slow gardening e la garden therapy dimostrano quanto sia fondamentale disporre di spazi verdi e fiori. Lo slow gardening sta diventando una vera tendenza Oltreoceano. Il giardinaggio lento è un modo di concepire le attività come semina, irrigazione o potatura come svincolati da regole rigide godendosi ciò che la Natura può fare da sola. Se invece ti dedichi anima e corpo alla cura del tuo giardino ecco dei modi per trarne profitto e mettere da parte un gruzzoletto extra.

Mettere a reddito il proprio giardino con 3 fantastiche idee: affitta il giardino per una festa

Soprattutto chi si trova in città molto spesso non sa dove poter organizzare feste private e soprattutto feste di compleanno per bambini. Dall’altra parte potrebbero esserci tanti proprietari di case con giardino che hanno bisogno di recuperare le spese di manutenzione del proprio spazio verde oppure di mettere da parte un piccolo guadagno extra.

Ecco allora l’idea dei creatori di Affittogiardino. Si tratta di un sito di incontro fra domanda ed offerta fra chi cerca un giardino e chi lo affitta. L’iscrizione per gli utenti è completamente gratuita e non viene richiesta nessuna commissione. Sono a pagamento solo servizi aggiunti premium per maggiore visibilità. Il prezzo dell’affitto lo decide l’host, ossia il proprietario del giardino ed è a persona ospitata. Anche le modalità di pagamento sono stabilite fra le parti e non servono permessi perché si tratta di feste private.

Profitto extra grazie al Garden sharing

Garden Sharing, ossia condivisione del proprio giardino, è un altro modo per mettere a frutto il proprio spazio outdoor ma questa volta a scopo turistico. Per comprendere il meccanismo del garden sharing occorre ricordare Airbnb: privati che mettono a disposizione per alcuni periodi la propria casa tranne che qui si tratta solo di giardini. Gardensharing è una piattaforma dove anche in questo caso si incontrano due tipi di utenti, il proprietario del giardino e il campeggiatore. In questo caso il portale ha aperto anche alle aziende agricole o agli agriturismi la possibilità di iscriversi come Gardensharer. L’iscrizione sulla piattaforma è gratuita e anche in questo caso non ci sono commissioni.

Diventa apicoltore urbano anche per principianti

Altro modo per far fruttare il proprio giardino consiste nell’ospitare un’arnia. Anche chi non ha alcuna esperienza o abita in contesti urbani può diventare apicoltore grazie ad una recente invenzione le B-box, un’arnia strutturata in modo che si possa tenere anche sul balcone. Questo sistema brevettato consente di tenere separata la parte dove viene depositato il miele dalla zona in cui si trovano le api. In questo modo si può procedere al processo di smielatura senza l’apposita tenuta da apicoltore. Tuttavia è necessario seguire un corso anche on-line prima di intraprendere questa attività.

Ecco dunque come guadagnare soldi extra se metti a reddito il giardino con 3 fantastiche idee.