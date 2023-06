Come stimolare la fioritura della bouganville in vaso e le tecniche per farla arrampicare perfettamente più 3 concimi naturali

Come stimolare la fioritura della bouganville in vaso-proiezionidiborsa.it

Balconi e terrazzi coloratissimi e in fiore per tutta l’estate con la splendida pianta rampicante tipica del mediterraneo, la bouganville. Ecco i trucchi per curarla ed avere una ricca fioritura

D’estate è straordinario avere fioriture coloratissime, scegliendo le specie che ben sopportano il caldo e le alte temperature, tipiche della stagione. Le piante più resistenti al sole, e che producono fiori per i mesi estivi, sono la gazania, l’ibiscus, la pervinca, la portulaca e la rampicante dipladenia. Le tipologie rampicanti sono straordinarie, creano angoli d’ombra sopra i porticati, abbelliscono e coprono muri rovinati e donano all’ambiente quell’atmosfera romantica in pieno stile mediterraneo. È elegante il glicine, con le sue infiorescenze a grappolo dal colore raffinato, mentre il gelsomino sprigiona un profumo inebriante imparagonabile. Ma c’è un’altra pianta che è ideale da coltivare all’esterno, per ricoprire ringhiere, muri e pergolati, la straordinaria bouganville.

Come stimolare la fioritura della bouganville in vaso per avere terrazzi coloratissimi in estate

La bouganville è un rampicante che fiorisce durante i mesi della bella stagione e cresce proprio nelle zone più calde e con il sole diretto. Infatti, per svilupparsi alla perfezione necessita di molta luce solare, per produrre i suoi particolari fiorellini dobbiamo coltivarla in punti soleggiati. I suoi rami crescono velocemente fino a raggiungere anche i 10 metri, soprattutto con un clima mite. Possiamo metterla in pieno terreno, ma anche in vaso, l’importate è che questo sia abbastanza capiente.

Sul fondo sarebbe meglio aggiungere dell’argilla espansa, o ghiaia, per evitare di fare marcire le radici a causa di possibili ristagni d’acqua. Oltre ad essere ben drenato, il terriccio che permetterà abbondanti fioriture deve essere leggermente acido, potremo arricchirlo con del calcare. Il substrato dovrà contenere sabbia e torba e le innaffiature costanti e regolari, solo quando il terreno è asciutto. Per farla crescere in verticale, aderente al muro, possiamo usare dei chiodini con aletta o una rete e del fil di ferro per fissare i rami. In alternativa usiamo un tutore per rampicanti, come tralicci, bambù, bastoni o pali muschiati.

I fertilizzanti economici direttamente dalla cucina

Esposizione, terreno e innaffiature corrette, ecco come stimolare la fioritura della bouganville in vaso, ma non dimentichiamo di concimarla in estate. Bisognerebbe arricchire il terreno dei vasi, ogni 2 settimane circa con un concime, meglio se del tutto naturale. Per ottenere tantissimi fiori e una crescita rigogliosa possiamo riciclare i fondi di caffè, che rendono il terreno acido. Uno scarto della cucina ideale è il guscio delle uova, perché ricco di calcio e vitamine, basterà sbriciolarlo sul terreno. Infine, non buttiamo via le bucce delle banane per rinvigorire la bouganville con i minerali contenuti.