Il miglior condimento per hamburger fatti in casa? Pronto in 10 minuti, convincerà anche chi odia i panini

Il miglior condimento per hamburger fatti in casa-proiezionidiborsa.it

Estate è spesso sinonimo di cene e grigliate all’aria aperta. Cene e grigliate in cui non mancano mai gli hamburger, piatto amato da grandi e piccini. Oggi scopriremo come trasformare un semplice hamburger in un panino gourmet. E lo faremo con la ricetta di un condimento per la carne davvero incredibile e facile da preparare.

L’estate è ufficialmente iniziata e molti di noi stanno cercando diete dimagranti e ricette povere di grassi e calorie. Mettersi a regime, però, non significa rinunciare totalmente agli sfizi e alle soddisfazioni per il palato. Sono gli stessi nutrizionisti a lasciare spesso un giorno “libero” nel programma della dieta. E se in quel giorno provassimo a preparare degli hamburger con le nostre mani? Oggi proveremo a capire come fare e creare piatti che hanno poco a vedere con quelli dei fast food. Il primo trucco è quello di scegliere una carne magra e di qualità. Il secondo è quello di preparare il miglior condimento per hamburger fatti in casa. Per farlo ci serviranno solo 10 minuti e pochissimi ingredienti che sicuramente abbiamo già in dispensa.

Gli ingredienti per la salsa di hamburger top

Un condimento per hamburger che esalti il sapore della carne senza coprirlo deve avere un equilibrio perfetto tra dolcezza e sapidità. Fare una salsa per la carne di questo tipo è semplicissimo e ci serviranno:

mezzo cucchiaio di pepe di Cayenna in polvere;

mezzo cucchiaino di basilico;

1 cucchiaino di sale, 1 di pepe e 1 di zucchero;

1 cucchiaio grande di scalogno tritato;

una spolverata di aglio in polvere;

salsa di soia;

salsa Worcestershire.

Come preparare il condimento per la carne

Abbiamo messo insieme tutti gli ingredienti? È il momento di capire come miscelarli per preparare una salsa per hamburger degna di un ristorante stellato. Prendiamo una scodella, tritiamo tutti gli ingredienti e iniziamo a mescolarli fino a ottenere una miscela finissima. Assaggiamo per regolare di sale e il gioco è fatto.

Subito prima di chiudere l’hamburger mischiamo la miscela con la salsa di soia e la salsa Worcestershire. Amalgamiamo il tutto e ricopriamo la carne con il nostro speciale condimento. Siamo pronti a ricevere gli applausi anche di chi guarda sempre con sospetto panini e hamburger.

Il miglior condimento per hamburger fatti in casa? I trucchi per la cottura della carne

L’altro grande segreto per cucinare l’hamburger casalingo perfetto è quello di non sbagliare la cottura della carne. Qualunque sia il tipo di carne scelto, deve essere cotto quando è a temperatura ambiente. Togliere la carne dal frigo e metterla subito a cuocere avrà come unico risultato quello di rovinarla irrimediabilmente.

Il secondo errore da non fare è quello di schiacciare l’hamburger sulla griglia. Gli toglieremo il succo e lo renderemo duro e poco saporito. Girarlo costantemente, invece, è un buon trucchetto per avere una cottura omogenea su tutti i lati.