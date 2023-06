Hai sempre voglia di snack dolci o salati? Ecco le 6 migliori alternative sane e gustose

Chi l’ha detto che i cibi più sani siano tristi e poco gustosi? Ci sono validissime alternative a pasticcini, cioccolato, patatine & C., con tanti nutrienti preziosi e molte meno calorie. Scoprile tutte leggendo questo articolo e corri a provarle!

Per restare in forma, e soprattutto in salute, è importante alimentarsi bene. Seguire un’alimentazione sana, equilibrata e variegata è la base del nostro benessere fisico. L’ideale sarebbe poi aggiungere ad un regime alimentare sano e vario anche una regolare attività fisica. Questo è infatti il binomio vincente per essere in forma!

Ecco quali sono i principi base di una corretta alimentazione

In una giornata dovremmo consumare 5 pasti: 3 principali (colazione, pranzo e cena) e 2 spuntini, uno a metà mattina e uno a metà pomeriggio. In questo modo, non arriveremo mai troppo affamati al pasto successivo con il rischio di mangiare troppo, abbuffandoci. Ad ogni pasto devono sempre essere presenti i macronutrienti fondamentali. In percentuale, ogni giorno noi dovremmo assumere:

50/60% di carboidrati;

20/30% di grassi “buoni”;

10/20% di proteine.

Inoltre, bisognerebbe cercare di variare il più possibile i cibi che portiamo in tavola. Ciò è utile per tenere “sveglio” il metabolismo e anche per non annoiarci. Ad esempio, pochi ci pensano, ma il pane comune può essere sostituito da varie alternative, tra cui pasta e riso, cous cous e polenta, orzo e farro ed anche dalle patate.

Si deve mangiare lentamente e masticare numerose volte. Così facendo non ingeriamo aria e facilitiamo anche la digestione. Ed ancora, non bisogna esagerare con le porzioni. Applicare tutte queste buone pratiche non sempre è facile.

Hai sempre voglia di snack dolci o salati?

Ci sono momenti in cui si ha voglia di cedere ad una tentazione. È assolutamente normale ed è anche giusto, ogni tanto, concedersi qualche peccato di gola. Attenzione, però, a non farsi prendere la mano. I cosiddetti junk food, infatti, creano dipendenza. Per non esagerare, ci sono delle ottime varianti che possiamo mangiare e che ci danno la stessa soddisfazione di una golosa fetta di torta o di una bella porzione di patatine fritte. Vediamo alcune sostituzioni che ti potrebbero tornare molto utili.

Al posto di una brioche ricca di grassi come il burro, prepara dei pancake con acqua, farina e albume. Accompagnali poi con ciò che preferisci: marmellata, frutta fresca, miele, sciroppo d’acero o un piccolo cucchiaio di crema di cioccolato.

Molti pensano che i cereali siamo un cibo sano, ma in commercio se ne trovano di tantissimi tipi, molti dei quali arricchiti con tanti, troppi, zuccheri. Preferisci sempre l’avena, il cereale in assoluto più ricco di proteine e altamente saziante.

Al posto di merendine e biscotti, preferisci un goloso dessert proteico. Ormai se ne trovano di tutte le marche, anche le più comuni. Di solito puoi scegliere tra il gusto vaniglia o cioccolato. Davvero difficile trovare qualcuno che riesca a resistere alla golosissima crema di nocciole. Prova ad unire un cucchiaio di cacao ad un vasetto di yogurt bianco. Vedrai che bontà!

Sostituti sani di snack salati

Per gli amanti del salato, che non sanno resistere a salatini e patatine del sacchetto, consigliamo di optare sui popcorn, meglio se non salati. Infine, se come contorno scegliamo sempre le patatine fritte, proviamo ad abituarci alle patate al forno. Sono decisamente gustose ma molto meno caloriche perché cotte in altra maniera.

Dunque, con tutte queste belle idee che ti abbiamo fornito, se hai sempre voglia di snack dolci o salati, ora non hai più scuse per sgarrare troppo spesso!