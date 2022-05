Sono la croce e la delizia delle donne e si sognano fin dalla tenera età, quando di nascosto si misurano quelli della mamma o della sorella maggiore. Nonostante il trascorrere delle innumerevoli tendenze della moda, rimangono intramontabili per il loro fascino e per l’incredibile trasformazione che apportano alla figura. Stiamo parlando proprio di loro, dei tacchi che fanno innamorare e soffrire. Ma quest’anno, anche coloro che vi hanno rinunciato preferendo la comodità delle ballerine o delle sneakers non potranno farne a meno. I modelli di tendenza di questa primavera estate 2022 sono versatili e l’altezza del loro tacco potrà accontentare proprio tutte.

Ce ne sono proprio per tutti i gusti, come quelli chiusi davanti per non scoprire le dita, mules, a schiava, con plateau, cinturini, intrecciati. Insomma sono davvero molteplici le proposte di questa primavera estate. Ma ciò che più di ogni altra cosa non ci farà dire di no ai sandali è sicuramente la tonalità dei colori.

Arancione, verde acido o blu notte ecco i sandali di tendenza per quest’estate ai quali nessuno potrà rinunciare a prescindere dall’età

Infatti grazie alle tantissime varietà, i sandali di questa stagione sono davvero seducenti e accattivanti. Possono dare un tocco glamour anche ad un abito completamente anonimo. Grazie all’arancione, verde acido o blu notte i nostri sandali ci renderanno cool e soprattutto più giovani. Sono perfetti sotto i jeans con una t-shirt e giacca o sotto il classico tubino d’ufficio perfetto per snellire i fianchi.

Il loro colore acceso che sia fucsia, verde acido o blu ci farà sentire incredibilmente alla moda. Grazie alle innumerevoli proposte potremo scegliere liberamente anche l’altezza del tacco. Infatti non necessariamente saremo costrette ad indossare un tacco vertiginoso, anzi tutt’altro. I sandali protagonisti dell’estate 2022 oltre ad essere coloratissimi sono anche ultraleggeri da indossare, senza grossi sacrifici, sia di sera che di giorno. Per l’ufficio o per il passeggio pertanto potremmo optare per un tacco 5 o al massimo 8, conciliando il desiderio di sensualità con l’esigenza di comodità. Infine le mille proposte sul mercato li rendono accessibili a tutte le tasche. Si possono trovare con prezzi modici come quelli proposti da brand come ZARA, H&M e tanti altri. Non ci resta che affrettarci e cominciare l’estate col piede giusto.

