Sentirsi bene e in forma oltre a far bene al nostro corpo, apporta un senso di benessere anche alla nostra mente. Infatti sentirsi belli ci rende più sicuri e aperti verso gli altri, più propositivi ad instaurare relazioni e a mantenerle. Insomma stare bene e sentirsi belli ha effetti positivi su noi stessi e sulle persone che ci circondano. Volersi bene e curare il proprio aspetto pertanto è fondamentale per sentirsi sempre al top. Ma oltre ad uno stile di vita attivo e ad un’alimentazione sana, è importante anche ciò che indossiamo. A tal proposito chi indossa questa gonna sarà incredibilmente alla moda con un grande classico che incanta sempre.

Non solo il nero per snellire

Per questo il segreto è indossare abiti che ci valorizzano, evidenziando i nostri pregi e nascondendo i propri difetti. Per essere belle, non necessariamente si deve essere una taglia 38/40.

Sembrerà impossibile ma l’abito che snellisce i fianchi e fa sentire a proprio agio e sexy anche a 50 o 60 anni esiste. Anzi ne esiste anche più di uno. Senza peraltro dover necessariamente ricorrere al classico colore nero. Quest’anno infatti la moda ci viene in aiuto con i suoi tantissimi colori di tendenza come il verde scuro, il viola e il tabacco. Gli abiti che a breve illustreremo sono dei must-have da tenere assolutamente nell’armadio per tutte l’età che con dei piccoli dettagli ci renderanno belle ed eleganti.

L’abito che snellisce i fianchi e fa sentire a proprio agio e sexy anche a 50 o 60 anni

L’abito per eccellenza, un vero e proprio must-have, è il tubino, nonostante spesso tendiamo a ritenerlo inappropriato se non si è proprio “in forma”. Invece stiamo sbagliando di grosso. Il suo taglio infatti slancia la figura e la tonalità scura creerà l’effetto snellente.

Lo si potrà scegliere o nel classico nero, verde scuro, testa di moro o viola. Tutti i colori classici di tendenza. Il segreto poi per far sembrare la silhouette più snella è abbinare sopra all’abito colori più accesi o chiari. Un abbinamento perfetto potrebbe essere un tubino nei toni del marrone, con sopra un cardigan in cachemire di colore cipria.

Se vogliamo nascondere la pancia questi fanno al caso nostro

Un abito che nasconde la cosiddetta pancetta, è quello che evidenziando il busto, è caratterizzato da una gonna a vita alta svasata che arriva fino a sopra il ginocchio. In questo modo valorizzeremo il busto nascondendo quel rotolino di troppo. Infine un altro vestito da tenere assolutamente nell’armadio, perfetto sia di giorno che di sera, è il cosiddetto chemisier che con una cintura sotto al seno nasconderà fianchi e pancia. Infine oltre ai vestiti, importante per sentirci belle sarà anche il taglio di capelli. Ad esempio questo taglio di capelli sfilato che arriva dal passato contrasterà l’umidità e l’effetto crespo.