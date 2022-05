Al momento il titolo Ambromobiliare si trova in una sorta di limbo. Quali sono i livelli da monitorare con attenzione in vista di una svolta direzionale?

L’ultima volta che si siamo occupati del titolo facevamo notare come il sell off sul titolo Ambromobiliare potesse essere giunto al termine. Cosa che si è puntualmente avverata. Da fine febbraio, infatti, il titolo è praticamente congelato mantenendosi poco sopra i minimi storici. Al momento, quindi, il titolo Ambromobiliare si trova in una sorta di limbo. Quali sono i livelli da monitorare con attenzione in vista di una svolta direzionale?

Come si vede dal grafico sul titolo convivono due diverse proiezioni: una rialzista (linea continua) e l’altra ribassista (linea tratteggiata).

Se si guarda alla proiezione rialzista il primo livello chiave passa per area 2,15 euro. Una chiusura settimanale superiore a questo livello, quindi, potrebbe far scattare un allungo il cui obiettivo più probabile potrebbe passare per area 3,19 euro. A seguire, poi, gli altri obiettivi sono quelli indicati in figura. Da notare che la massima estensione rialzista potrebbe andare a collocare oltre area 6 euro.

Al ribasso, invece, il primo ostacolo passa per area 1,33 euro. Una chiusura sotto questo livello potrebbe aprire le porte ad allunghi ribassisti verso gli obiettivi indicati in figura.

Avvertenze sul titolo Ambromobiliare

Prima, però, ricordiamo che il titolo ha una capitalizzazione di circa 5 milioni di euro. Per quel che riguarda il controvalore medio giornaliero scambiato va notato che gli scambi medi giornalieri sono inferiori ai 10.000 euro. Tuttavia, nel corso delle fasi rialziste i volumi possono aumentare anche di un fattore 10. È altresì importante notare che nella fase ribassista che è seguita al rialzo di inizio marzo, gli scambi medi giornalieri sono tornati su livelli normali. Ciò vuol dire che gli investitore vedono le quotazioni di Ambromobiliare al rialzo.

Una conseguenza di tutto ciò è stato l’aumento della volatilità. Il titolo Ambromobiliare, infatti è più volatile del 90% dei titoli italiani negli ultimi 3 mesi, muovendosi tipicamente di +/- 9% a settimana.

Si consiglia, quindi, di approcciare il titolo con cautela e con piccoli capitali. Con somme, cioè, che siano confrontabili con gli scambi medi giornalieri.

Il titolo Ambromobiliare (MIL:AMB) ha chiuso la seduta del 9 maggio a quota 1,75 euro in ribasso del 7,89% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

