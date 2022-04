Si tentano rimbalzi intraday, ma il quadro tecnico continua a rimanere invariato con mercati appiattiti in attesa di spunti. In contesti similari risulta difficile prevedere la prossima mossa. Oggi, le probabilità sono identiche al rialzo e al ribasso, e ci sono tutte le condizioni per rimarcare che il bottom annuale probabilmente è stato già segnato.

Procediamo per gradi.

Alle ore 17:08 della giornata di contrattazione del giorno 13 aprile abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

14.076

Eurostoxx Future

3.742

Ftse Mib Future

24.070

S&P 500 Index

4.421,44.

Momento cruciale per capire se il frattale annuale avrà ancora ragione o meno

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022.

In blu il grafico dei mercati americani alla chiusura del giorno 8 aprile.

Previsioni per la settimana in corso

Oscillatori appiattiti e quindi si continua a procedere day by day.

Mercati appiattiti in attesa di spunti e con tendenza di fondo ribassista. I livelli da monitorare

Dax Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 14.454. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 14.622.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 3.836. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 22.365.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 24.400. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 23.585.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 4.594. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.594.

Posizione di trading multidays in corso

Short su Dax, Eurostoxx e S&P 500 dall’apertura dell’11 aprile. Flat su Future Ftse Mib.

Quale movimento attendere per la giornata di giovedì?

Non ci sono particolari indicazioni in quanto si è in una fase laterale con tutti gli indicatori che continuano a generare segnali contrastanti.

