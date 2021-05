Una pianta perenne che dona macchie di colore e vivacità al nostro giardino. Il suo fiore viene definito “fiore di carta” per la consistenza dei suoi petali che sono simili alla carta e durano nel tempo.

Stiamo parlando del limonium, o fiore di carta, o semprevivi. Il limonium è pianta che ama il sole e non teme la siccità. È tenace e forte, cresce e vive ovunque e non ha bisogno di particolari cure.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Come utilizzare il limonium in casa

Nel linguaggio dei fiori, limonium assume il significato di “amore che dura nel tempo”. Per questo è utilizzato spesso, per abbellire il bouquet della sposa.

Con le sue delicate tonalità pastello e i fiori che sembrano piccoli origami, rende l’ambiente elegante e colorato. È una pianta che può essere utilizzata recisa o secca.

Ma ecco come decorare la casa con questi fiori recisi che non hanno bisogno di acqua e cure, ideali per chi non ha il pollice verde.

Metodo di essiccazione

Se vogliamo essiccare il fiore di carta, questo è il metodo migliore.

L’essiccazione è molto semplice e non richiede particolari abilità. Il metodo, è quello tradizionale, cioè appendere i fiori a testa in giù in un luogo buio e asciutto. Dopo qualche settimana i fiori saranno pronti e con nostro stupore, non avranno perso la brillantezza dei colori.

Una volta terminata l’essiccazione, sbizzarriamoci con i vari decori. Possiamo usare questo fiore come centro tavola. Data la sua semplicità, possiamo inserirlo all’interno di un vasetto di vetro decorato con un nastro di rafia e un fiocchettino. Il risultato finale sarà semplice ma elegante.

Il fiore si conserverà per mesi e non avrà bisogno di particolari cure. L’unica accortezza sarà quella di spolverarlo delicatamente, con un panno in microfibra.

Ecco come decorare la casa con questi fiori recisi che non hanno bisogno di acqua e cure, ideali per chi non ha il pollice verde.