Nella moda spesso tornano in auge stili e anche accessori già visti sulle passerelle in modo saltuario in passato. Il creativo può ispirarsi osservando la natura e l’architettura ma anche espressioni artistiche risalenti a migliaia di anni fa. È quello che succede spesso ed è accaduto in particolare agli inizi del Novecento a Mariano Fortuny y Mandrazo che ideò gli abiti plissé Delphos ispirandosi a statue greche e agli antichi Egizi.

Gli abiti e le gonne pieghettate, quindi, non sono proprio una novità nella storia della moda. Il merito di Fortuny e di Madame Grès e altri è stato di rivalutare le linee morbide e liberare le donne da corsetti e abiti troppo rigidi e strutturati.

Una creazione ammirata in tutto il Mondo è stata pure il Palladio Dress di Gianfranco Ferrè per la collezione primavera-estate del 1992 di Dior. Qui il grande stilista riprese le linee di una colonna ionica.

Il modello plissé

La pleated skirt o gonna plissettata torna di moda per l’estate 2022. I tessuti possono essere di vario tipo così come le lunghezze. Scivola sui fianchi con innumerevoli pieghe e può anche terminare sul fondo in vario modo. Ci sono le mini con volant oppure le lunghe con bordo sfilacciato. La vita può essere elasticizzata o più rigida. Tanti i colori pastello di tendenza. Abbiamo il rosa confetto o l’azzurro baby ma anche il color mattone o il blu denim.

La gonna plissé è versatile. Con una semplice camicia bianca e décolleté è molto elegante. Con un top, un giubbino e le sneakers è sbarazzina. Se ne indossiamo una blu o verde bottiglia abbinata a un blazer diventa un capo adatto anche per andare al lavoro.

Torna di moda per l’estate 2022 questa gonna molto amata, ma in alcuni casi è da evitare per non apparire goffe

Indossare gonne e vestitini leggeri in estate ci rende più fresche. La gonna plissé tornata di moda, però, si adatta a corpi particolari e non a tutti. Siamo libere di indossare ciò che ci piace, ma se vogliamo valorizzarci a volte potremmo avere difficoltà con certi capi.

Questo tipo di gonna, infatti, rende meglio su fisici in cui le spalle sono leggermente più larghe rispetto ai fianchi. Al limite, su corporature rettangolari.

Se abbiamo fianchi larghi e spalle strette oppure un lato b importante e schiena inarcata, le pieghe della gonna in questi casi aumenterebbero il volume di questa parte del corpo. Sarebbe preferibile, perciò, indossare una gonna a tubino. Un’altra soluzione sarebbe un abito plissettato con vita alta.

