Tutte le star internazionali di scena al matrimonio di Britney Spears anche se mancano mamma e papà

A volte la vita è così. Hai tutto e ancora di più. Tutto quello che il resto del Mondo non ha. Il lusso esasperato, la possibilità di vivere sopra le righe in ogni istante, un tenore di vita altissimo. Perennemente sotto i riflettori, sempre alla ribalta. Continuamente sul palcoscenico, con lo sguardo dall’alto in basso. Al punto che, se non si sta attenti, tutto questo alone fa girar la testa.

A casa di Britney

Nello specifico parliamo della cantante di fama internazionale Britney Spears e del suo chiacchieratissimo matrimonio. Nozze fatte in casa non certo per badare a spese, ma per rendere ancora più singolare l’evento. Infatti, la dimora della portentosa Britney si trasforma il location glamour, con tanto di riadattamento. Allestimenti e organizzazione degne di una star di successo. Con tutte le star internazionali di scena sul red carpet di casa Spears.

Luci e ombre

L’ex della bellissima prova a rubare la scena e ci riesce per pochi minuti. Il matrimonio va in porto e the show must go on (lo spettacolo deve continuare) con tutte le star internazionali di scena. Forse non si vedevano così tutte insieme dai tempi dei funerali della Principessa Diana. C’è un però che in tutto il luccichio potrebbe, in questo caso sì, guastare la festa. Mancano i genitori. Impegnati? Malati? Ci pare difficile da credere visto che si assentano in gruppo: mamma, papà e sorella. Per una sposa non vedere la propria mamma o il proprio papà, non dev’essere cosa bella.

Chi c’era

Non sappiamo se basta a compensare le assenze rumorose dei familiari, ma per le nozze di Britney e l’iraniano Sam Asghari, si scomoda niente poco di meno che Madonna. La popstar che vuole incontrare Papa Francesco per chiedergli di revocare la scomunica. La super star che piange in diretta social per la strage alla scuola elementare di Uvalda in Texas e che ancora prima appare senza trucco. Quasi fa paura. Ma è solo l’anteprima che fa da apripista ai suoi prossimi progetti lavorativi.

Alla festa «intima» di sole 60 persone circa mancano proprio gli intimi. Ma è un dettaglio. Oltre Madonna, Britney ha l’onore di vedersi arrivare Donatella Versace. Ancora, Paris Hilton, Selena Gomez, Maria Menounos (attrice e giornalista) e Drew Barrymore (attrice e conduttrice di fama negli States). Un defilé di tutto rispetto che fa invidia agli altri matrimoni dei vip. Dove, magari, ci sono i familiari ma mancano le star.

