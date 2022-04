Mancano pochissimi giorni all’arrivo della Pasqua e già molti di noi hanno preparato una lunga e corposa lista della spesa. La domenica, e le feste in generale, sono il momento perfetto da trascorrere con i propri familiari, spesso davanti ad una tavola imbandita. Sappiamo che per il pranzo di Pasqua ci aspettano dei contorni sfiziosi, dei primi piatti della tradizione (magari la classica lasagna) e dei secondi di carne o pesce. Il lungo pranzo dovrà necessariamente concludersi con della frutta fresca e i dolci di pasticceria o preparati in casa.

Anziché la classica crema, ecco una farcitura alle fragole perfetta per la colomba pasquale pronta in pochi minuti e senza cottura

Il giorno di Pasqua sulle tavole imbandite a festa degli italiani non possono assolutamente mancare le uova di cioccolato e la classica colomba. Le uova sono la grande gioia dei più piccoli. Non solo per il cioccolato ma anche per la sorpresa contenuta all’interno. La colomba, invece, è un lievitato tipico della tradizione italiana. La maggior parte dei pranzi di Pasqua si conclude mangiando questo dolce.

Possiamo comprare la colomba classica con la glassa, le mandorle e la scorza di arancia. Ma possiamo anche acquistare quella al cioccolato, alla crema e così via. Ma se vogliamo aggiungere un tocco personale e rendere ancora più squisita la colomba, prepariamo questa crema facile e veloce per farcire il nostro dolce di Pasqua.

Ingredienti:

200 g di panna fresca;

100 g di ricotta;

cioccolato fondente q.b.;

2 cucchiaini di zucchero a velo;

fragole q.b.

Procedimento

Preparare questa farcitura è davvero semplicissimo. Iniziamo lavando per bene le fragole ed eliminando il picciolo verde. Tagliamole a fette o a cubetti. Prendiamo una ciotola ben fredda, versiamo la panna fresca e iniziamo a montarla. Utilizziamo delle fruste elettriche. In un’altra ciotola ammorbidiamo la ricotta e amalgamiamola con lo zucchero a velo. Incorporiamo delicatamente la panna alla ricotta cremosa, ricordando di mescolare dall’alto verso il basso.

Aggiungiamo quindi anche il cioccolato fondente, tritato finemente. Tagliamo in due parti la nostra colomba e iniziamo a farcirla. Stendiamo su tutta la superficie uno strato abbondante di crema e uniamovi le fragole fresche tagliate a fette o a cubetti. Copriamo infine con la parte superiore della colomba e il dolce è pronto. Ora non ci resta che portarla in tavola. Questo dolce è ottimo da mangiare a fine pasto o come dolce a merenda, magari accompagnato da una tazza di tè. Anziché la classica crema, ecco una farcitura veloce da preparare.

