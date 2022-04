Il tonno in scatola, spesso, da molte soddisfazioni in cucina, soprattutto quando non abbiamo tempo e voglia di affrontare grandi preparazioni. Diventa quasi un ingrediente prezioso da tenere sempre in dispensa, anche perché si presta a diversi tipi di ricette ed è molto versatile.

Questo vuol dire che probabilmente durante la settimana facciamo fuori qualche porzione, accumulando tutte le scatolette. Dovremo infatti aspettare a buttarle, secondo le norme di riciclo, riempiendoci letteralmente sacchetti interi.

Quello che a prima vista sembrerebbe essere un semplice rifiuto da gettare via, potrebbe invece trasformarsi in un oggetto utile o in una decorazione.

Non tutti sanno come riciclare le scatolette di tonno per creare oggetti utili e creativi in casa e decorare il giardino

Dopo aver pulito per bene la scatoletta, ed eliminato ogni traccia di olio, potremo infatti sfruttarla in cucina, perché è un perfetto stampino per alimenti. Si prestano per diventare uno stampo per i biscotti da preparare al forno, per ricavare forme circolari di pasta fatta in casa, pasta sfoglia, budini, ma anche hamburger mini. Inoltre, potremmo preparare sformati salati monoporzione, piccole cake e dolcetti da infornare.

Reinventiamo le piccole scatole ripulite in graziosi contenitori porta caramelle, da esporre all’ingresso, in cucina o in soggiorno. In poche mosse avranno un aspetto del tutto diverso, servirà rivestirle con un pezzo di stoffa avanzato e delle sottili corde o spago grosso.

Usiamo della colla per foderare l’interno con il tessuto, invece rivestiamo l’esterno avvolgendo la corda, fino a coprire interamente la latta. A piacimento incolliamo dei piccoli dettagli, come piccoli bottoncini, pietre, conchiglie o merletti.

Per decorare le pareti di casa, invece, usiamo questo piccolo contenitore per dare vita a un espositore, dove mettere le nostre collezioni o qualche suppellettile originale. Usiamo tutto il materiale che abbiamo in casa e che non sappiamo come impiegare, ad esempio pezzi di nastri, tessuti avanzati da vecchi jeans o maglioni, tende o lenzuola.

Quindi, incolliamo con attenzione sia la superfice interna che esterna delle scatolette, impreziosendo con perline, strass, fiocchetti, cercando di seguire lo stile di casa. Se non vogliamo perdere molto tempo, coloriamo con una bomboletta spray adatta. Attacchiamo tra loro le varie scatolette ed appendiamole al muro, incollando sul retro un gancetto.

Per l’esterno

Non tutti sanno come riciclare le scatolette anche in giardino o in terrazzo, con pochi accorgimenti. Prendiamo delle vecchie collane di bigiotteria, di perline o pietre colorate, oppure dello spago colorato.

Nel frattempo, dipingiamo le scatolette, fino a coprirle interamente, potremo aggiungere qualche altro elemento decorativo. Incolliamo con della colla a caldo la base alle varie collanine e usiamo un bastone di legno o bambù dove inserirle.

Adesso potremo appenderle al muro o in qualche albero, per personalizzare al massimo i nostri spazi esterni.

