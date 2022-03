Come ogni inverno, specialmente quest’anno, l’abbassarsi delle temperature e il conseguente utilizzo del riscaldamento incidono molto sul bilancio familiare. Il caro bollette su luce e gas si fa sentire in tutta la sua forza, soprattutto per quelle persone che lavorano da casa in smart working.

Per i “lavoratori agili“, infatti, l’energia elettrica domestica di termosifoni, computer e telefoni è diventata ormai indispensabile a tutte le ore del giorno. Proprio per questo motivo, bisognerebbe sempre essere consapevoli che risparmiare sul riscaldamento non è affatto impossibile e cercare, quindi, di farlo: esistono infatti diversi trucchi che ci permettono di alleggerire il peso sulle nostre tasche.

Alcuni dei metodi più comuni

I più furbi fra di noi magari avranno anche già iniziato a sfruttare qualcuno di questi metodi per spendere un po’ di meno. Tra i più conosciuti e scontati ne troviamo alcuni come: cambiare tutte le lampadine ad incandescenza e sostituirle con quelle a basso consumo; oppure, buttare gli elettrodomestici vecchi per sostituirli con alcuni appartenenti ad una classe energetica migliore; fare un uso corretto di finestre, tende e tapparelle; e, per finire, eliminare il cosiddetto consumo silenzioso togliendo la spina a tutti quei dispositivi elettronici che non sono mai veramente spenti.

Oltre a questi rimedi, troviamo poi tecniche di risparmio che comportano degli investimenti più importanti e permanenti: ad esempio l’installazione di pannelli solari, che permettono di sopperire ad una parte del consumo energetico; oppure, l’isolamento dell’appartamento con l’installazione di doppi vetri e infissi appositi.

Risparmiare sul riscaldamento non è affatto impossibile grazie a questo incredibile metodo per tagliare i costi delle bollette

Tutte queste tecniche sono sicuramente valide ed efficaci e possiamo suddividerle tra quelle meno e più costose. Non in tanti però sanno che esiste una via di mezzo che potrebbe aiutarci a risparmiare, sfruttando al meglio i metodi meno costosi. Una soluzione per isolare termicamente l’ambiente evitando però di spendere cifre altissime per gli interventi più importanti.

Potremmo infatti utilizzare speciali fogli di pellicola isolante e trasparente da applicare sui vetri di tutte le nostre finestre. Certo, cambiare gli infissi e mettere doppi vetri potrebbe avere un effetto migliore e più duraturo. Ma non sempre si hanno i soldi per farlo o non si vuole effettuare questo tipo di lavori in una casa soltanto in affitto, per esempio.

In questi casi, potremmo allora risparmiare sul riscaldamento di casa sfruttando le proprietà isolanti di questo metodo pratico, veloce ed economico. In più, con l’arrivo del caldo o il trasferirsi di casa, potremmo poi rimuovere tutto con facilità eliminando direttamente la pellicola trasparente. Insomma, un metodo perfetto per chi non vuole spendere molto ed evitare una soluzione definitiva per lui inutile in quel momento.

Approfondimento

Quanto si risparmia sul riscaldamento grazie all’allaccio a metano piuttosto che con la bombola GPL?