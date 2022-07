Andare in vacanza ad agosto con 200 euro è possibile, ecco come fare e che meta scegliere

Chi si ritrova ad avere le ferie obbligate ad agosto e teme di spendere una fortuna può mettere da parte le proprie preoccupazioni, sin da ora.

È vero che i prezzi delle località turistiche a ferragosto schizzano alle stelle, ma non dappertutto. Anche sui voli, ci sarebbe molto da dire.

Per riuscire a spuntare il miglior prezzo possibile, è necessario saper utilizzare i motori di ricerca delle compagnie low cost attuando qualche trucchetto geniale. Se a giugno e a luglio la Grecia è la destinazione più economica, anche perché le acque del mar Egeo non sono ancora perfettamente calde, ad agosto la meta più economica è un’altra. Si tratta di un Paese non distante dall’Italia, famoso ormai a livello internazionale per i suoi contesti naturalistici spettacolari e per i costi sorprendentemente bassi.

Andare in vacanza ad agosto con 200 euro è possibile, ma è necessario focalizzare una destinazione ben precisa. Chi abita nelle regioni poste a nord est della nostra Penisola, può anche evitare di prendere l’aereo e costeggiare in autostrada la Slovenia, per poi trovarsi proiettati in atmosfere da sogno.

Parliamo ovviamente della Croazia, che, già a partire da Capodistria, offre borghi suggestivi, cene di pesce freschissimo e spiagge rocciose. Il mare è davvero splendido e limpido. Infatti, oltre a non risentire dell’opacità data dalla sabbia adriatica, che rende sempre meno appetibili le spiagge più calcate sul versante italiano, l’acqua viene pulita naturalmente dalle correnti.

Attenzione però, si tratta di uno Stato che negli ultimi anni ha conosciuto uno sviluppo del terziario notevole. Pertanto, non bisogna pensare che si possa viaggiare e pernottare con pochissimi soldi in tutti i suoi centri nevralgici.

Facendo una breve incursione sul motore di ricerca delle compagnie low cost, chiunque può apprendere che il costo di un volo da Venezia a Spalato, di norma, si aggira attorno ai 50 euro. Chiamata in croato con il nome di Split, Spalato è una città da visitare assolutamente, perché racchiude in sé l’anima più autentica della nuova Dalmazia.

Non bisogna aspettarsi il solito borgo marinaro, perché questa località ha un forte carisma internazionale. Se di giorno le sue spiagge meravigliose deliziano i bagnanti, di notte il centro si trasforma. Diventa vivace e brulicante, come una vera metropoli, con lo sguardo rivolto verso l’Europa e le radici ben piantate nelle proprie tradizioni.

Città cosmopolita e sorprendente, Spalato offre ancora la possibilità di pernottare a prezzi più che convenienti. Infatti, è sufficiente consultare velocemente uno dei maggiori siti di recensioni di viaggi internazionali per gettare un’occhiata sui prezzi di hotel e ostelli. La soluzione più conveniente, al dato attuale, sembra l’affitto di un appartamento turistico.

Sarà strabiliante scoprire come i prezzi di alcuni comprensori turistici, nel centro di Spalato, si aggirino sulle 16 euro a notte o poco più. Proprio così.

Considerando quindi il prezzo del volo e del pernottamento, è facile capire come sia possibile ottenere una vacanza a Spalato senza superare i 200 euro. Si tratta di un luogo magico, ricco di festival e occasioni di intrattenimento culturale, da prenotare immediatamente.

