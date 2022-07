Prima o poi, capita a tutti di dover gestire il lavandino della cucina o del bagno otturato. L’acqua non ne vuole sapere di scendere e dallo scarico fuoriescono degli odori tutt’altro che piacevoli. Sarebbe sempre meglio non ritrovarsi in questa situazione, pulendo gli scarichi con una certa frequenza ed evitando di gettare oli e grassi nel lavandino. Ma se ci ritroviamo col lavandino otturato, sturarlo non è così difficile. Alcuni usano la ventosa, altri il bicarbonato, ma esiste un altro metodo altrettanto efficace, da provare.

Ventosa o soda caustica

Solitamente, molti ricorrono subito alla ventosa, per provare a risucchiare lo sporco e i detriti che intasano lo scarico. Se questo rimedio si rivela inefficace, per sturare il lavandino otturato i più temerari ricorrono alla soda caustica, ma questo è un prodotto che andrebbe usato con estrema cautela, in quanto tossico sia per noi che per l’ambiente. Esistono poi, oltre alla ventosa, anche altri strumenti ingegnosi per sturare il lavandino in modo meccanico. Infine ci sono loro, i rimedi naturali, che però spesso si rivelano inefficaci, se non usati nel modo giusto. Uno di questi potrebbe tornarci molto utile in caso di lavandino della cucina otturato, aggiungendo un ingrediente segreto. Cominciamo a procurarci sale e aceto.

Ne basta un goccio per sturare il lavandino della cucina otturato, senza usare il bicarbonato o la ventosa

La soluzione che stiamo per illustrare è molto utile per sbloccare gli scarichi intasati da olio e residui di cibo. L’ingrediente segreto, da aggiungere al sale e all’aceto, è la borace. In chimica è meglio noto come tetraborato di sodio. Questo elemento è presente in molti detergenti e in alcuni insetticida. Possiamo definirlo come il risultato dell’unione di acido borico e soda. Si dissolve facilmente in acqua e possiamo facilmente trovarlo in farmacia. Per sturare il lavandino otturato, tutto quello che dobbiamo fare è mescolare una parte di sale e una di borace, in due parti d’aceto. Versiamo il composto nel lavandino e poi aggiungiamo dell’acqua bollente per potenziarne l’effetto. Gli scarichi torneranno a respirare, e forse anche noi.

Come pulire le tubature

Ne basta un goccio per sturare il lavandino senza bisogno di chiamare l’idraulico. Per scongiurare lavandini otturati, è importante tenere sempre pulite le tubature. Per farlo, possiamo usare dei semplici ingredienti naturali. Facciamo bollire il quantitativo di un bicchiere d’acqua, aggiungiamo tre cucchiai di sale e versiamo il composto nel lavandino. Lasciamolo agire tutta la notte e il giorno dopo ecco il risultato: lavandini e scarichi puliti. Anche questa volta, l’idraulico dovrà aspettare.

Lettura consigliata

Per allontanare le lucertole dal giardino o dalle finestre non usiamo il sale ma questi rimedi efficaci