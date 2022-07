Con la crisi in atto, per molte persone il pensiero di viaggiare e concedersi una vacanza appare come una gaia utopia. Eppure, è possibile aggiudicarsi dei voli low cost a prezzo davvero stracciato, sei si sa come fare.

Anzitutto, è importante avere chiare quali siano le mete più abbordabili, in modo da optare per una vacanza che sia interessante e fattibile allo stesso tempo. I trucchi per viaggiare, mangiare e pernottare a prezzi irrisori sono davvero tanti e molto validi. Molto più spesso, ciò che spaventa le persone è proprio il prezzo del volo. È infatti possibile accedere a luoghi dove a fronte di paesaggi e mari magnifici, il prezzo della vita è piuttosto basso. Il problema, semmai, è arrivarci.

Ecco dunque quali sono i trucchi per prenotare voli economici, anche se può sembrare impossibile spostarsi a un prezzo così basso. Va detto che non tutte le oasi turistiche del Mondo si prestano ad essere visitate stanziando somme così esigue. È però possibile, con un po’ di spirito d’adattamento, concedersi una vacanza anche se si percepisce uno stipendio medio basso.

È importante a questo proposito orientarsi verso luoghi non ancora inflazionati dal turismo di massa. Imparando quali sono i meccanismi intrinsechi delle compagnie low cost, spuntare un viaggio al minor prezzo possibile è facile e divertente. La regola per viaggiare spendendo poco è essere più flessibili possibile. Partendo da questo presupposto, si comincia cercando un volo nei maggiori motori di ricerca che offrono questo tipo di servizio. Uno dei più utilizzati è Skyscanner, ma ce ne sono tantissimi.

Trucchi per prenotare voli economici e spuntarla con il prezzo più basso possibile per non rinunciare al piacere di viaggiare

Per chi avesse già dimestichezza con un motore di ricerca specializzato in voli, può tranquillamente usare quello con cui si trova meglio. A questo punto, sarà richiesta la scelta di una meta precisa. Ogni città è collegata a uno o più aeroporti. Il più delle volte, è facile acquistare un volo a prezzo bassissimo, atterrando in località meno conosciute, ma molto vicine alla località dove si vorrebbe soggiornare. Allo stesso modo, impostando la ricerca verso una località vicina a casa e una pista d’atterraggio poco inflazionata, si può spendere meno scegliendo accuratamente da dove partire.

Tra i vari campi da compilare sul motore di ricerca, c’è anche quello in cui si deve indicare la data della partenza. Se il proposito principale è spendere poco e si mantiene una certa flessibilità anche sulla data della partenza, è possibile indicare il periodo di un mese intero. Se in bassa stagione, ancora meglio. Ed ecco che, nell’intervallo di 30 giorni, sarà più semplice trovare la data in cui prenotare un volo dal prezzo veramente irrisorio. Oltre a questo, chi è curioso e non ha particolari pretese di raggiungere un luogo preciso, può divertirsi a scegliere la destinazione più economica. Se così non fosse, si può decidere per una meta a basso prezzo o in offerta che sia in prossimità del luogo che si desidera visitare. Con questi pochi passaggi, viaggiare diventa alla portata di tutti.

