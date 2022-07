Chi è costretto, per i più diversi motivi, ad andare in ferie a settembre, invece che ad agosto, solitamente non è troppo felice. Per quanto, nel nostro Paese, l’ingresso nella stagione autunnale non presenta quasi mai sbalzi di temperatura eccessivi, permane la sensazione di essersi persi qualcosa.

Può essere come il tassello mancante di un mosaico, il fatto di vivere la stagione estiva a metà. Anche se, pur lavorando, nessuno vieta di esplorare posti meravigliosi in giornata o nell’arco di un breve week end, ma non sarà mai la stessa cosa.

L’estate infatti è una stagione che riporta alla memoria pomeriggi assolati trascorsi con gli amici, i bagni, i gelati, i primi amori. È proprio difficile scindere questo periodo dell’anno dal concetto di relax e vacanza. Ad ogni modo, esistono 4 località di mare per le vacanze a settembre, appetibili e per nulla esose.

Infatti, il lato buono di settembre è che sancisce la fine di ciò che per il reparto turistico e ricettivo rappresenta l’alta stagione. Per poi passare ad una fase dove le spiagge si svuotano, le strade dei borghi e, così, le sale dei ristoranti, portando come conseguenza un apprezzabile calo dei prezzi.

A cominciare dalla Grecia, che vede nel mese di settembre il proprio massimo splendore. Infatti, è il momento in cui il Mar Egeo delizia i bagnanti con le temperature più alte e gradevoli.

4 località di mare per le vacanze a settembre e godersi ancora il caldo spendendo poco

Molti si fiondano in vacanza in Grecia già a giugno, inconsapevoli del fatto di poter trovare un mare sempre cristallino, ma ancora un po’ freddo.

Inoltre, a settembre, la Penisola Ellenica offre prezzi bassissimi e una tangibile diminuzione della movida e delle folle turistiche.

Anche le isole più ambite e costose a luglio, come Mykonos, con l’arrivo dell’autunno diventano più che abbordabili.

Restando in Italia, è da valutare assolutamente il Golfo di Gaeta. A partire dal promontorio del Circeo, la meraviglia di questi luoghi non potrà che riempire di piacevole stupore. Meta ricca di storia, oltre al mare, offre la possibilità di visitare siti di inestimabile valore archeologico e naturalistico.

Non distante dalla Capitale, il Golfo di Gaeta si svuota progressivamente con il cambio di stagione, restando in una posizione tattica, vicina a tante bellezze italiane, tutte da scoprire.

Spostandosi verso sud, è impossibile non prendere in considerazione anche la Puglia. Località estremamente richieste, come ad esempio Alberobello, mantengono temperature assolutamente estive, ma si presentano in una veste più autentica ed economica.

Vicinissima alla spettacolare città di Bari, Alberobello con i suoi caratteristici trulli e le saporite specialità locali è un’esperienza da fare assolutamente.

Infine, per quanto riguarda la Spagna, esiste una meta che offre 300 giorni di sole l’anno e viene definita come una piccola “Miami nascosta”. Si tratta della località di Benidorm, in provincia di Valencia. Città dinamica e ricca di divertimenti, permette ai visitatori di godere di un’estate eterna ed è generalmente poco costosa, pur non conoscendo i cali della bassa stagione.

