Ogni stagione porta con sé novità più o meno piacevoli. Quando l’estate si avvicina e le temperature salgono, compaiono puntualmente degli esserini sgraditi. Non parliamo solamente delle zanzare, che tanto odiamo e cerchiamo di mandare via in ogni modo. Ma ci riferiamo anche ad altri insetti che conosciamo molto bene: le cimici.

In casa ce le ritroviamo spesso, quando si schiantano sul davanzale abbassando la zanzariera o mentre svolazzano per le stanze. Di per sé non sarebbero pericolose, ma danno davvero troppo fastidio. Almeno abbiamo imparato a non schiacciarle, per non respirare quella puzza nauseabonda che emana il loro corpo.

Potremmo pensare che disfarsi delle cimici sia un’operazione piuttosto complessa. Magari perché i soliti insetticidi che abbiamo provato più volte hanno sempre fallito. In realtà, abbiamo già visto come proteggere la camera da letto da questi insetti con un solo oggetto portentoso. Oggi, invece, mostreremo un rimedio naturale straordinario che sarà difficile non avere già in casa propria.

Precauzioni antinvasione

Quante volte abbiamo visto le cimici infilarsi in casa nostra passando da ogni spiraglio possibile? Per prevenire l’invasione potremmo adottare qualche semplice precauzione. Il primo consiglio è quello di installare delle zanzariere. Mettiamole non solo alle finestre, ma anche ai balconi e negli altri punti d’ingresso.

Ma le cimici potrebbero infilarsi anche da fessure e spiragli nascosti. Per impedirglielo potremmo sigillare i punti d’interesse con un po’ di stucco o del silicone. Se notiamo che gli infissi sono danneggiati, ripariamoli con guarnizioni o paraspifferi appositi.

Anche le nonne sapevano che per allontanare le cimici da balconi e finestre basta questo rimedio sostitutivo del sapone di Marsiglia

Quando dobbiamo liberarci delle cimici dovremmo ricordarci dell’importanza dei prodotti naturali. Sono quasi a costo zero e non recano danni alla nostra salute e quella dei nostri cari.

Il rimedio più diffuso è senza dubbio il sapone di Marsiglia, perfetto anche per tenerle lontane dal bucato. In effetti, basta diluirne un po’ in acqua e spruzzare la soluzione nei punti da cui entrano le cimici. Ma, se volessimo conservarlo per le faccende domestiche, potremmo rimpiazzarlo con del semplice bicarbonato.

Preleviamone una dose dalla confezione e distribuiamolo nei punti da cui crediamo si intrufolino. Aspettiamo circa una settimana prima di aspirarlo e ripetiamo il procedimento, se necessario. Anche le nonne sapevano che per allontanare le cimici basta questo piccolo trucco sicuro e veloce.

Lettura consigliata

Per allontanare le lumache senza guscio dall’orto spopola questo rimedio naturale che protegge meglio di aceto e sapone di Marsiglia