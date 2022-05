La filosofia cinese aveva ragione nel dire che questi 3 oggetti dovrebbero sparire dalla camera da letto perché porterebbero sfortuna

Tra oroscopi, misticismo e filosofia, la cultura orientale è una tra le più antiche e spirituali. Uno dei punti cardine della filosofia cinese è il concetto dello yin e dello yang. La rappresentazione figurativa di questo assunto vede contrapposti i colori bianco e nero. Il bianco, in Occidente, è accostato alla purezza, mentre il nero all’oscurità.

Quest’immagine, nella cultura orientale, invece, può essere accostata alla contrapposizione tra il giorno e la notte, ma anche tra il bene e il male. Interessante, però, è notare come nella sfera bianca ci sia un cerchio nero e viceversa. Questa figura, infatti, non lascia spazio ad altre interpretazioni: vi sarebbe del bene, ma anche del male, in ogni aspetto della vita. Non esiste il bene senza il male e viceversa.

Questa dualità avrebbe incidenza su diversi aspetti della vita quotidiana, secondo la filosofia cinese. Per esempio, è ricorrente nella geomanzia. In Cina, quando si parla di casa e arredamento, non si può non fare riferimento al Feng Shui, il quale prende spunto anche dall’astrologia.

A tal proposito, sappiamo bene quanto sia importante l’oroscopo per la cultura orientale. Non a caso, i festeggiamenti del Capodanno cinese, che combacia con l’inizio del nuovo anno di un segno zodiacale, durerebbero due settimane. Si dice che il 2022 sia l’anno di questo segno celebrato anche dalla moda e, se dovessimo indossare la fantasia dedicata, avremmo fortuna.

L’arredamento secondo il Feng Shui

Dunque, l’astrologia, lo yin e lo yang e gli elementi naturali sono essenziali per l’arte geomantica del Feng Shui. Da questi concetti si ricava l’immagine tipica di come dovrebbe essere una casa, a partire dall’arredamento.

Secondo la cultura cinese, la camera da letto sarebbe la stanza più importante della casa, poiché rappresenta il luogo più intimo, in cui esprimere il proprio “io”. Nella camera da letto vi sarebbe un’energia pazzesca che, però, secondo il Feng Shui, potrebbe essere minata dalla presenza di alcuni comuni oggetti.

L’organizzazione della camera da letto è fondamentale per sprigionare l’energia vitale e positiva di ciascuno di noi. Per questo motivo, la filosofia cinese aveva ragione nel dire che lo specchio, l’armadio disordinato e i fiori non sarebbero di buon auspicio. Proprio gli oggetti più comuni nelle case degli italiani!

La filosofia cinese aveva ragione nel dire che questi 3 oggetti dovrebbero sparire dalla camera da letto perché porterebbero sfortuna

Secondo il Feng Shui, lo specchio, attraverso il riflesso, emanerebbe energia negativa verso di noi e questo sarebbe uno dei motivi per cui non riusciremmo a dormire bene, durante la notte. Invece, l’armadio disordinato potrebbe essere interpretato come il disordine della nostra vita.

Ciò limiterebbe il ristoro dell’energia vitale. Infine, i fiori sarebbero visti in maniera negativa, perché la loro collazione, nella camera da letto, si interpreterebbe come un via libera al tradimento. Per creare un’accogliente atmosfera per l’energia vitale, i colori in assoluto da preferire sono l’azzurro e l’arancione, i quali, rispettivamente, proteggerebbero il matrimonio e la famiglia.

Lettura consigliata

La Bilancia dovrebbe tenersi lontano da questi 3 segni zodiacali perché sarebbero previsti sconvolgimenti e tensioni alle stelle