In questa stagione le temperature si stanno facendo più temperate e tutti siamo contenti di poter uscire un po’ più frequentemente di casa. Allo stesso tempo, però, iniziano a sorgere alcuni potenziali problemi ed inconvenienti, sia in casa che fuori. Tra questi troviamo gli insetti, che rischiano di infestare la casa e di venire a darci fastidio svolazzando in giro. Tra i peggiori insetti troviamo i moscerini, le zanzare e le cimici.

Conosciamo oggi un accorgimento molto utile che ci permetterebbe proprio di risolvere l’annoso problema delle cimici, che potrebbero darci fastidio fino alla fine dell’estate. Come vedremo, si tratta di un metodo geniale per tenere lontane le cimici, in particolare quando siamo in camera da letto. Questo utile metodo fa uso di un solo oggetto davvero molto comune e che molti hanno già in casa, quindi non dovrebbe nemmeno richiedere spese ulteriori.

Il metodo semplice, ma potenzialmente efficace

Le cimici sono degli insetti davvero fastidiosi e potenzialmente infestanti. Non sono per fortuna pericolosi, però spruzzano una sostanza che ha un odore tremendo se infastiditi, quindi possono davvero diminuire la qualità della vita in casa.

Bisognerebbe ovviamente cercare di evitare del tutto che le cimici entrino in casa, ma sfortunatamente questo è piuttosto difficile. Esse entrano da fessure dei muri, porte e finestre aperte, insomma, da qualunque posto in cui ci sia un po’ di spazio per infilarsi. Come prima cosa bisognerebbe dunque essere sicuri di avere una casa ben sigillata, in modo da limitare il più possibile il problema.

Un metodo geniale per tenere lontane le cimici dalla camera da letto e che richiede un solo comunissimo oggetto

Purtroppo però non importa quanto ci impegniamo, un po’ di cimici entreranno, se la nostra abitazione è in una zona in cui ce ne sono tante.

Le cimici tendono ad entrare nei nostri letti e quindi ci espongono al disgustoso rischio di trovarle accanto a noi al risveglio. Come evitare questo problema? Basta usare un po’ di nastro biadesivo. Infatti, è sufficiente incollare questo nastro lungo il perimetro del letto e lungo le gambe del letto stesso. In questo modo, quando le cimici proveranno ad avvicinarsi, rimarranno incollate alla superficie del nastro e non riusciranno ad entrare nel letto.

La mattina dopo possiamo quindi rimuoverle e gettarle fuori, senza dover far loro del male o sentire il loro fastidioso odore. Proviamo poi ad utilizzare questo stesso metodo anche per altri luoghi della casa a rischio, come ad esempio il cesto dei vestiti sporchi. Un po’ di nastro attorno alla base del cesto dovrebbe fermare qualunque insetto malintenzionato.

