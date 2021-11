Non è un segreto che il desiderio di tutti, uomini compresi, sia quello di avere un fisico scolpito e snello. Noi adottiamo l’idea che ognuno è bello così com’è, l’importante è che si stia bene con sé stessi. Per dare enfasi a questa opinione, ci pensano le modelle curvy.

Donne, come dice la parola stessa, dalle curve e forme morbide e dallo spirito libero e intraprendente che hanno voglia di mettersi in gioco e in discussione. Così la società cambia da tutti i punti di vista, anche sotto il profilo della moda.

Infatti è stato superato lo standard della modella magra, per fortuna, tanto che alla Milano Fashion Week abbiamo assistito alle sfilate delle modelle curvy. Davvero bellissime! Se una donna o un uomo si sentono bene e sicuri di sé e soprattutto sicuri della propria fisicità, chi siamo noi per giudicare?

Ma se qualcuno non è molto sicuro di sé, significa che adotterà tutto ciò che è necessario per arrivare a raggiungere il proprio obiettivo. Se guardandoci allo specchio vogliamo vedere una certa silhouette vestita all’ultimo grido, anche dopo i 60 anni possiamo scegliere questi look alla moda che snelliscono la figura e sono chic.

Le idee outfit per tutte le età

Dal momento in cui il reale problema non è la nostra fisicità ma il look che abbiamo scelto, vediamo quali sono quelli di tendenza che ci faranno sembrare più magre.

I tessuti come velluto, chiffon, seta sono molto chic ma riflettono la luce, rendendo le zone dove poggiano più voluminose. Quindi evitiamo il total look di questi tessuti e optiamo per le piccole “dosi”.

Per slanciare la figura, bisogna scoprire le parti del nostro corpo che risultano essere più magre oppure metterle in rilievo con vestiti aderenti e compensare il resto del corpo con tessuti più morbidi.

Il look monocromatico allunga la figura rendendola più snella, e contribuisce a rendere meno evidenti i dettagli e le imperfezioni. Si può anche optare per capi di diverse sfumature della stessa tonalità.

È possibile slanciare la figura con gli accessori come le scarpe? Assolutamente sì. È il caso delle scarpe a punta che rendono le gambe otticamente più slanciate.

Se si amano le scollature, optiamo per quelle a V che sono quelle perfette per fisici formosi e morbidi, perché otticamente regalano centimetri in altezza e fanno sembrare il busto più snello.

Tutte queste idee sono di tendenza e soprattutto ideate per fisici morbidi perché in grado di coprire le imperfezioni (sempre qualora queste siano considerate tali). Soprattutto si tratta di idee outfit fatte apposta anche per le over 50 e le over 60, donne con esperienza, mature, forti e bellissime!

