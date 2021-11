Il make up dovrebbe migliorare, non imbruttire. Peccato che ancora continuiamo a fare sempre i soliti sbagli quando mettiamo il blush, il fondotinta e gli ombretti. Ci trucchiamo per apparire più belle e seducenti, no? Ciò significa che a volte ci vediamo brutte. Ma perché metterci del nostro per farlo capitare appositamente? Come detto poc’anzi, il make up serve per migliorare.

Partendo dal presupposto che tutte le donne sono belle a proprio modo, come dice una frase della famosa canzone di Lady Gaga “i am beautiful in my way”, capitano quei momenti in cui ci si guarda allo specchio e non si vede una figura come, invece, vorremmo vederla.

Il naso è troppo grosso, la palpebra è cadente, le labbra sono troppo piccole, il viso è tanto tondo. Ogni donna, ma anche ogni uomo, deve iniziare ad amarsi. Ciò significa accettare i propri difetti e trasformarli in punti di forza.

Le persone, se ci amano davvero, ci amano per come siamo e per quello che siamo. Il make up è un’ottima soluzione per nascondere le imperfezioni e se ci sentiamo più belle e sicure di noi quando ci trucchiamo, allora ben venga!

Solo che bisogna saperlo usare. Non tutti, infatti, sanno che applicare troppi prodotti può essere controproducente. Ecco perché questi 5 errori che commettiamo spesso con il make up ci invecchiano e ci fanno apparire trasandate.

Quando è troppo, è troppo!

Bisogna partire dal presupposto che il make up deve contribuire a donare un aspetto più naturale possibile (almeno sul resto del viso, tranne gli occhi).

Quando mettiamo una quantità eccessiva di cipria, non solo si nota più delle imperfezioni ma sembriamo pure dei clown. L’eccesso di cipria mette in risalto la differenza di carnagione e si insinua talmente tanto nei pori e nei solchi che anziché renderci belle e giovani ci invecchia e ci fa sembrare una statua di cera.

Anche l’overline, ossia andare oltre la linea, è un errore madornale e questo lo commettiamo quando vogliamo ingrandire le labbra e le sopracciglia. Pensiamoci due volte prima di adoperare la matita per le labbra e creare la parte superiore da sole, nonché per ingrandire le sopracciglia, se non vogliamo apparire trasandate e più grandi degli anni che effettivamente abbiamo.

Allo stesso modo, anche il fondotinta troppo scuro o troppo chiaro rispetto alla nostra carnagione è un errore assai diffuso. Soprattutto perché spesso ci dimentichiamo del collo. Il contrasto viso/collo sarà così evidente da sembrare assolutamente trasandate.

Questi errori sono quelli più comuni, ma ce ne sono tantissimi altri, come il blush errato per la nostra carnagione e non sfumato tale da sembrare dei pagliacci. Oppure il correttore troppo chiaro sulle occhiaie. È vero che quella zona deve essere illuminata ma l’effetto panda no, grazie!

