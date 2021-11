Ecco perché per fare acquisti ancora top ed economici è meglio il Cyber Monday del Black Friday

Il Black Friday si sta avvicinando a grandissimi passi. Una settimana ancora e ci siamo. In tanti esercizi commerciali è quasi tutto pronto. Pubblicità e offerte sono ritrovabili dappertutto. I nostri cellulari cominciano a essere presi d’assalto da SMS o notifiche di imminenti e vantaggiosissime promozioni. Tante persone stanno scaldando le dita per utilizzarle, per cliccare su più acquisti online possibili.

Per toglierci qualche sfizio, per anticipare i regali di Natale o semplicemente per acquistare qualcosa di cui si necessita, sfruttando una promozione. È il caso, in modo particolare, di dispositivi elettronici, come tablet o cellulari, che saranno, con ogni probabilità, gli acquisti che andranno per la maggiore. Abbiamo già visto come Amazon sia in clima di grandi offerte da qualche settimana. Per anticipare il Black Friday Amazon lancia una nuova e ricca promozione su una sorprendente varietà di prodotti ha già dato i suoi effetti.

La settimana entrante ci porterà ulteriori offerte e promozioni, ma attenzione perché il tutto non finisce qui. Sembra strano dirlo, ma è dopo la fine del Black Friday che si possono fare gli affari veri. Di creazione molto più recente rispetto all’anziano fratello maggiore, arriva sempre dagli Stati Uniti, si tratta del Cyber Monday.

Due giorni dopo la scorpacciata di acquisti del venerdì, si lascia passare il weekend, per poi mettere in vendita, il lunedì successivo, tutta la merce avanzata dal Black Friday. Ovviamente, con un’ulteriore sconto. Trovata geniale ideata nel 2005 da Shop.org e, poi, da quel momento altri negozi online, e non solo, ne hanno seguito l’esempio.

Certamente, attendendo il Cyber Monday si può anche rimanere delusi, perché non è detto che rimangano disponibili tutti i prodotti. Fondamentalmente bisognerebbe acchiappare ciò che realmente ci interessa il venerdì e attendere potenziali colpi di fortuna il lunedì successivo. Aspettarsi di avere sia l’uno che l’altro potrebbe essere un pochino rischioso.

Attenzione agli acquisti

È comunque buona norma iniziare a tenere sotto controllo il prodotto da acquistare qualche tempo prima, in modo da verificarne gli sbalzi. Se accusa un rincaro il mese prima del Black Friday e ritorna al prezzo originario in occasione del giorno clou, qualche domanda bisognerebbe porsela. Nessuno ci regala nulla, questo dovrebbe essere ben presente nella testa di ognuno di noi. Se non che, non tutti hanno il tempo, la voglia e l’attenzione per verificare l’oscillazione dei prezzi in prossimità di una scontistica forte.

Ecco perché per fare acquisti ancora top ed economici è meglio il Cyber Monday del Black Friday è presto detto. Le rimanenze di magazzino costano ed è meglio svenderle che tenersele. Certo, poi bisogna entrare nei vari particolari per capire se siamo di fronte a grandi affari o meno. Con un po’ più di attenzione negli acquisti, allora sì che questi due giorni potranno darci comunque delle soddisfazioni.