L’oroscopo non ci rivela solamente come andrà la nostra settimana, quando incontreremo l’amore o se i pianeti saranno favorevoli. L’oroscopo suggerisce tante altre cose, come i segni più bravi sotto le coperte. E non solo questo.

Essendo l’oroscopo una delle passioni di milioni di italiani, scopriamo quale sarà il segno baciato dalla fortuna di tutto il 2022. Ma vogliamo sapere se un nostro amico o il nostro partner è un narcisista? Pochi conoscono i 3 segni zodiacali più narcisisti che metteranno sempre al primo posto sé stessi.

Per chi non lo sapesse, una persona narcisista è talmente concentrata su se stessa, sia a livello estetico che personale, che risulta egocentrica e anche egoista. Metterà sempre al primo posto se stesso, ammirerà le sue qualità fisiche e mentali guardando dall’alto verso il basso tutto il resto. Vediamo quali sono i segni più narcisisti.

Le caratteristiche che rivelano una personalità narcisista

La Vergine è simbolo di passionalità e razionalità. I nati sotto il segno della Vergine amano il rigore e la precisione anche dei dettagli, al punto da dare un’immagine di sé puntigliosa. Figuriamoci se non starebbero ore e ore davanti allo specchio per curare la propria immagine! I Vergine devono apparire a tutti i costi sempre molto ordinati e chic, perché il livello estetico riflette la loro razionalità. Per caso stiamo pensando se nella nostra cerchia di amici vi è uno che fa sempre così? Magari è del segno della Vergine!

Non potevano di certo mancare i Gemelli. Tra le tante sfaccettature del loro carattere vi è anche l’essere narcisista. La cura dei dettagli e del proprio aspetto fisico è uno dei punti fermi dei Gemelli. I Gemelli sono curiosi e sapienti, con un innato senso di leadership. Un leader carismatico può non avere cura di se stesso? Assolutamente no, ecco perché se il nostro partener è super attento alla propria apparenza magari è di questo segno zodiacale. Inoltre, vista l’innata capacità comunicativa, il senso di leadership e l’abile dialettica, per i Gemelli sono solamente loro in grado di fare o dire qualcosa oppure sono loro i più abili di tutti. E si arrabbiano se vengono contraddetti. Questo è narcisismo allo stato puro!

A chiudere la classifica vi è la Bilancia, le cui caratteristiche sono la ricerca dell’equilibrio e dell’armonia, ma anche l’amore per la bellezza e l’arte a 360° gradi. Può mai una Bilancia non curare il proprio aspetto fisico? Figuriamoci! La bellezza è bellezza e la Bilancia ne ha da vendere.

Pochi conoscono i 3 segni zodiacali più narcisisti che metteranno sempre al primo posto sé stessi

Questi segni zodiacali sicuramente ci faranno aspettare ore e ore prima di uscire da casa super alla moda. A volte si faranno i complimenti da soli sia per la bellezza estetica che per il proprio carattere.

Ma sono anche segni con aspetti della personalità veramente bellissimi e chi trova una Vergine, un Gemelli e una Bilancia è davvero fortunato. Infatti ciascuna persona, di qualsiasi segno sia, è influenzata dall’ascendente che definisce il carattere ed ecco come calcolarlo.