Inizia a marzo e finisce a giugno la raccolta delle fragole. Quelle che troviamo oggi al supermercato sono le più buone, perché sono di stagione.

Per questo motivo, conviene approfittare di questi straordinari frutti, piccoli, colorati e gustosi, per preparare tantissime ricette ottime. L’unico problema delle fragole è che durano poco in frigo e appassiscono molto velocemente.

Fortunatamente, per questo esistono 3 trucchetti utili per conservare le fragole e mantenerle belle e succose fino a una settimana.

Questo problema, però, non ci riguarderà, perché potremmo usarle subito per preparare questo delizioso tiramisù con crema allo yogurt e pezzetti di fragole morbide. Vediamo come fare.

Un tiramisù più light di quello classico

Invece di preparare il tiramisù classico, oggi scopriremo come creare una versione alternativa di questo dolce, senza mascarpone né uova. Useremo solo della crema a base di yogurt e, alla fine, avremo un dolce molto gustoso ma anche molto più leggero dell’originale a cui siamo abituati.

Si prepara in un attimo questo dolce senza uova e guarnito con crema allo yogurt e fragole morbide, davvero squisito

Le dosi consigliate per questa ricetta sono pensate per circa 3 persone. Ci serviranno 350 grammi di fragole fresche, ovvero l’ingrediente principale.

Serviranno, poi, 200 grammi di savoiardi, 1 vasetto di yogurt bianco o alle fragole, 200 ml di panna fresca liquida e zucchero quanto basta.

Iniziamo a lavare bene le fragole e a tagliarle in pezzetti piccoli. Spremiamo mezzo limone e versiamo il succo ottenuto sulle fragole. Aggiungiamo anche un cucchiaio di zucchero e mischiamo il tutto.

Teniamo a parte due terzi delle fragole, perché poi andremo a frullarle con un mixer, per creare una guarnizione alla frutta.

A questo punto inizieremo a dedicarci alla creazione della crema allo yogurt.

Partiamo versando la panna fresca liquida in un contenitore. Con delle fruste elettriche, lavoriamo il prodotto, finché non avremo ottenuto la panna montata.

Versiamo nella ciotola anche lo yogurt e frulliamo nuovamente il tutto.

Passiamo ai savoiardi

Ora potremmo decidere di prendere 2 strade. Chi ama il caffè, potrà bagnare i propri savoiardi all’interno del caffè, dopo averlo lasciato raffreddare.

Chi, invece, preferisce una versione adatta anche ai bambini, potrà ammorbidire i savoiardi nel latte.

Bagniamo, quindi, i biscotti e sistemiamoli all’interno di una pirofila, in fila ordinata. Stendiamo, poi, uno strato di crema allo yogurt e poi un’altra fila di savoiardi.

A questo punto faremo un ulteriore strato di yogurt cremoso e aggiungeremo anche il succo ottenuto dopo che avremo frullato le fragole. Concludiamo, poi, la ricetta decorando il tutto con le fragole a pezzetti.

Aggiungiamo anche qualche fogliolina di menta e il nostro dolce sarà pronto per essere gustato. Si prepara in un attimo questo tiramisù spettacolare e veloce, perfetto per le feste e i pranzi in famiglia.