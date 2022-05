Molti di noi vogliono approfittare di questi due mesi prima delle vacanze estive per rimettersi in forma. Per questo potremmo aiutarci con gli ortaggi che madre natura ci offre e fare un pieno di fibre e vitamine con tanta densità e poco impatto calorico. Oltre a questo, però, è anche importante conoscere cosa si mette nel piatto e quali sono le scelte che, sul lungo periodo, ci fanno ingrassare o meno. Per questo abbiamo già spiegato quali sono gli alimenti da considerare dei “falsi amici” e quali invece potrebbero aiutarci. Oggi parliamo di uno di questi ultimi. Sarebbe infatti amica del cuore e ottima per il metabolismo una verdura che si può utilizzare in tanti deliziosi piatti. Vediamo insieme qual è e come possiamo portarla in tavola.

Le migliori ricette per prepararla in primavera

Stiamo parlando delle ortiche, delle erbe spontanee urticanti per la pelle ma deliziose per il palato. Queste, generalmente, si raccolgono in primavera e possono essere impiegate in vari modi in cucina. Ad esempio, possono costituire un ottimo ripieno per le torte salate, oppure diventare un delizioso contorno condito con sale, olio e limone. Si possono inoltre usare anche per preparare degli impasti per primi piatti: sono deliziose come base per degli gnocchi con burro e parmigiano, ad esempio.

Amica del cuore e ottima per il metabolismo, questa verdura di stagione non dovrebbe mancare sulle nostre tavole

Queste erbe sono però conosciute fin dall’antichità anche per i loro poteri terapeutici. Gli antichi Greci spesso le utilizzavano, infatti, contro i problemi di costipazione o per migliorare la diuresi. Al giorno d’oggi, anche la comunità scientifica riconosce all’ortica delle ottime qualità. Avrebbe infatti dei poteri diuretici e antinfiammatori, secondo quanto afferma il famoso centro di ricerca Humanitas. Conterrebbe inoltre delle molecole che stimolano il metabolismo e che si rivelano particolarmente benefiche per la salute del cuore. Però sarebbero registrati anche degli effetti positivi per quanto riguarda il sistema nervoso e la coagulazione del sangue. Come spesso accade, tuttavia, sono presenti delle controindicazioni. Infatti, è sconsigliata a chi assume delle terapie a base di litio. Allo stesso modo, non reagisce bene con i seguenti medicinali: warfarin, antidiabetici, sedativi e antipertensivi. Per questo motivo, prima di assumere degli alimenti nuovi, è sempre importante confrontarsi con il proprio medico di base.

Lettura consigliata

