“Siamo quello che mangiamo”, recita un antico proverbio. Proprio per questo motivo curare la propria alimentazione può essere un buon investimento nel lungo periodo per vivere bene e senza troppe complicazioni.

Per questo oggi illustriamo le proprietà di un alimento che non tutti consumano con regolarità. Questo legume molto gustoso e particolarmente povero di calorie è una vera e propria miniera di sostanze nutritive benefiche per il nostro organismo. Scopriamo insieme di quale legume si tratta.

Il legume in questione

Stiamo parlando delle fave. Questo meraviglioso alimento ha numerose proprietà. Vediamole insieme.

Prima di tutto sono molto leggere e ricche di sostanze nutritive. Inoltre presentano veramente poche calorie, circa 41 per ogni etto.

Proprio queste caratteristiche le rendono perfette per chi soffre di problemi di costipazione. Poi, essendo una buona fonte proteica, sono perfette per tutti: possono facilmente essere consumate non solo dagli onnivori, ma anche dai vegetariani o dai vegani. Inoltre hanno delle buone percentuali di ferro e di vitamina C. Hanno anche un leggero effetto diuretico che le rende depurative e che contribuisce anche alla salute dei reni.

Come inserirlo nella nostra dieta

I legumi, in generale, sono degli alleati preziosi da inserire assolutamente nel nostro regime alimentare. Infatti, sono delle proteine di origine vegetale molto leggere ed estremamente digeribili. Inoltre consumarle porterebbe automaticamente ad una diminuzione di quelle di origine animale e ad una maggiore varietà.

Ci sono molte idee interessanti e sfiziose per portare i legumi in tavola con gusto, facilità e un po’ di fantasia. Nel caso delle fave prima di tutto si possono mangiare crude ed affiancare al pecorino. In alternativa si possono bollire e dalla loro lavorazione con il mixer si può ricavare un cremosissimo purè vegetale.

Approfondimento

