Il curioso motivo per cui a casa mettiamo le uova in frigo ma al supermercato rimangono fuori

Quando andiamo al supermercato siamo concentrati a seguire la lista della spesa. Confrontiamo i prezzi, i marchi, ma difficilmente ci interroghiamo sulla posizione dei diversi prodotti nel negozio. Eppure, alcuni si sono posti alcune domande sulle uova. Infatti, siamo abituati a trovarle su dei semplici scaffali, affianco ad altri prodotti come farina o scatolette. Quando torniamo a casa e sistemiamo il cibo, però, le uova finiscono inevitabilmente in frigo. Perché succede questo? E soprattutto, chi ha ragione?

I rischi di questo alimento

Le uova di gallina sono create all’interno dell’animale e questo le espone a un rischio. Infatti, in questo processo sulla superficie dell’uovo possono trovarsi le salmonelle, dei microrganismi provenienti dalla contaminazione con le feci delle galline infette. Insomma, non è un quadretto proprio roseo che ci invoglia a entrare molto a contatto con i gusci d’uovo. A volte però, anche se più raramente, le salmonelle possono trovarsi anche dentro l’uovo.

Negli Stati Uniti le aziende hanno deciso di provare a risolvere il problema, pulendo a fondo i gusci delle uova. Purtroppo, questo li rende più permeabili e crea anche un terreno fertile per i batteri a causa dell’umidità. Per questo motivo, oltreoceano le uova rimangono in frigo anche al supermercato. Perché non è così anche da noi?

In Italia e in Europa le aziende non sottopongono le uova a un processo di pulizia invasivo. Si tende piuttosto a enfatizzare l’importanza dell’igiene e della salute negli allevamenti. In questo modo si ridurrebbero al minimo le contaminazioni. Infatti, la salmonella rappresenta un rischio per la salute, dal momento che provoca diarrea, vomito e febbre, soprattutto nelle persone fragili. Il rischio aumenta quando gli sbalzi termici creano quella condensa che favorisce i batteri. Anche in estate dobbiamo fare attenzione, dal momento che le salmonelle possono infiltrarsi nell’uovo se vengono esposte al caldo per un certo tempo.

Per questo motivo è sempre meglio mangiare le uova ancora fresche, comprandone una piccola quantità alla volta. Inoltre, dovremmo effettivamente conservarle in frigorifero. Attenzione, però, perché lo scaffale dove solitamente le si ripone potrebbe non essere il più adatto.

