La friggitrice ad aria è una vera e propria rivoluzione. A differenza di quella tradizionale, ha la capacità di cuocere i cibi senza utilizzare né olio né burro. Parliamo di un piccolo elettrodomestico, che sfrutta le alte temperature e che permette di realizzare delle “fritture” croccanti ma sane e salutari. Non dobbiamo più immergere gli alimenti in abbondante olio caldo. Questo vuol dire che friggere non sarà più pericoloso, perché, grazie a questo metodo di cottura, non ci saranno più schizzi. Inoltre, non avremo più il problema della puzza di fritto che invade la casa. A tal proposito, vogliamo suggerire questo rimedio della nonna che aiuterebbe ad eliminare questo terribile odore dalla cucina.

Ma come funziona la friggitrice ad aria

La friggitrice ad aria sfrutta le alte temperature e la sua funzione è molto simile a quella di un forno ventilato. L’aria calda circola molto velocemente e permette una cottura dei cibi veloce e uniforme. Questo elettrodomestico è molto versatile, perché non ha solo la capacità di friggere, ma può anche arrostire, gratinare, ecc. Naturalmente, questo dipende dal modello scelto. Inoltre, possiamo decidere se aggiungere un pochino di olio nel cestello o condire direttamente gli alimenti.

Non tutti lo sanno, ma ecco quali alimenti non dovremmo mai cuocere nella friggitrice ad aria

La friggitrice ad aria ci permette di preparare tanti cibi. Pensiamo alle classiche patate, alle verdure, alla carne. Ma facciamo attenzione, perché alcuni alimenti non dovrebbero essere cotti in questo elettrodomestico. Pensiamo ai cibi in pastella. Quando utilizziamo l’olio caldo, la pastella liquida diventa subito solida e croccante. Questo non succede, invece, con la friggitrice ad aria. Infatti, l’aria che si muove velocemente nel cestello potrebbe far schizzare la pastella da tutte le parti. Per risolvere questo problema, potremmo utilizzare una panatura secca. Ad esempio, usare il classico pangrattato.

Ma ancora. Nella nostra friggitrice ad aria non dovremmo mai inserire i cereali secchi e la pasta. Questi alimenti, per cuocersi, hanno bisogno di acqua. Quindi mettiamoli nel nostro piccolo elettrodomestico solo dopo averli bolliti. Inoltre, anche i cibi troppo leggeri potrebbero avere qualche difficoltà a cuocersi, perché l’aria li sposterebbe da una parte all’altra del cestello. Alcune verdure fresche, poi, potrebbero diventare troppo mollicce o troppo secche, indipendentemente dalla temperatura impostata. Quindi non tutti lo sanno, ma ecco quali alimenti sono poco indicati per la cottura nella friggitrice ad aria.

