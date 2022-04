L’arrivo della bella stagione rappresenta un potenziale alleato per provare a rimettersi in forma. Infatti le giornate di sole mettono più voglia di uscire e conseguentemente portano a muoversi di più. I raggi solari inoltre migliorano l’umore e la calura induce a mangiare meno. Ma non solo: primavera ed estate portano sulle nostre tavole molta frutta e verdura. Queste, oltre ad essere deliziose, sono anche più ricche di acqua e conseguentemente povere di calorie. Per questo oggi parliamo di un alimento insolito che però potrebbe aiutarci veramente a fare la differenza. Infatti questo cibo insolito è noto perché, pare, riduce il peso e i centimetri ed è perfetto all’interno dei regimi dimagranti. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

I principali alleati per un’alimentazione sana che potrebbe farci calare di peso

Per prima cosa però parliamo di come strutturare un regime di dieta sano e sostenibile. Consigliamo prima di tutto di non apportare dei cambiamenti drastici, come togliere degli interi gruppi alimentari. Questo comportamento potrebbe infatti portare a degli effetti controproducenti. Il metodo da seguire invece consiste nell’aumentare sicuramente l’introito di verdure: le fibre infatti ci tengono pieni a lungo. Contemporaneamente è meglio porzionare carboidrati e farinacei. Se si volesse un aiuto per diminuirli si possono sempre provare delle alternative meno caloriche come il konjac. Invece è meglio diffidare da alcuni cibi che sembrano ipocalorici, ma che sono dei falsi amici.

Riduce il peso e i centimetri di troppo questo alimento saziante che aiuta a tenere alla larga il colesterolo

Stiamo parlando della carruba, frutto dell’albero del carrubo. Questo alimento ha infatti delle proprietà molto interessanti. Per prima cosa è un’ottima alternativa alla polvere di cacao. Inoltre secondo Humanitas rappresenterebbe un buon alleato contro la tosse, l’influenza e i problemi gastrointestinali, primo fra tutti la dissenteria. È anche utilizzato per preservare la salute della gola e delle corde vocali. Però le carrube sono molto indicate all’interno delle diete dimagranti perché lasciano a lungo un senso di sazietà e perché sarebbero in grado di inibire alcuni degli enzimi digestivi. Allo stesso modo sono perfette contro lo sviluppo del colesterolo. È meglio però assumerle solo su indicazione del proprio medico di fiducia perché potrebbero avere degli effetti indesiderati. Infatti fanno interferenza con alcuni farmaci molto comuni come le statine. Inoltre potrebbero alterare i livelli di insulina nei diabetici.

