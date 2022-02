La primavera 2022 è alle porte e in termini di capelli sarà la stagione più chic dove sfoggiare delle chiome più alla moda che mai.

Questa stagione, infatti, si colora di armonia e allegria, i tagli più gettonati sono caratterizzati da tantissima femminilità. Corti o lunghi non importa perché entrambi esalteranno le mille sfaccettature della femminilità.

Via libera a caschetti strong e che regalano carattere. Adatti a chi ama sfoggiare look decisi anche un po’ aggressivi resi più morbidi da una piega più dolce.

Sì anche ai capelli lunghi, infatti la primavera 2022 sarà ricca di tagli lunghi ma sempre molto femminili, caratterizzati da ricci e onde.

Amatissimo dalle star è questo il taglio più richiesto ai parrucchieri per la primavera 2022, sfina il viso e sta bene anche a 50 anni

Un must have di questa stagione è il lungo scalato che con le varie lunghezze riuscirà a mettere in risalto la sensualità e le mille sfaccettature di ogni viso. Il lungo morbido dona luce e freschezza permettendoci di lasciarci alle spalle il grigiore della stagione fredda e degli anni che passano. Inoltre lo scalato lungo e morbido, lascia spazio a occhi, labbra e spalle sensuali.

Molto richiesto in questa stagione anche il corto morbido dalle linee estremamente femminili. Che lascia liberi collo e spalle.

L’acconciatura cardine della stagione

L’acconciatura più in voga ovviamente è quella mossa, caratterizzata da onde e ricci. Ancora meglio preferire un’acconciatura selvaggia, con la quale esprimere tutta la femminilità primordiale e innata.

Non è un caso, infatti, che le passerelle e i look delle star sono caratterizzati da tagli e acconciature lunghe. Dove i capelli sono acconciati in onde morbide e lasciati liberi con solo una fascia legata sulla fronte, in modo da regalare un sensuale effetto gitana. La fascia infatti è un accessorio simbolo di libertà.

Sì a onde morbide e leggere da preferire nella versione con la riga centrale. Non a caso la parola d’ordine di questa stagione è onde.

Un altro elemento chiave dell’hairdress della primavera è la frangia spettinata. Che incornicia il viso senza renderlo eccessivamente spigoloso.

Dunque, amatissimo dalle star è questo il taglio più richiesto ai parrucchieri per la primavera 2022.

Il corto che ci piace

Se siamo amanti dei caschetti come il così detto bob, niente paura l’importante e renderlo sempre molto sensuale e morbido. Quello più gettonato è caratterizzato da ricci e frangia selvaggia. Il riccio sembrerebbe esaltare qualsiasi viso donandogli le giuste armonie e comprendo quei lati più spigolosi del nostro volto che non amiamo mettere in risalto.

In più regala al look un tocco di carattere pur rimanendo sempre morbido e sensuale.

