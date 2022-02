Se c’è una cosa che non manca all’Italia oltre alla buona cucina è l’arte. Siamo un vero e proprio museo a cielo aperto, in cui più di 3.000 anni di storia raccontano le nostre origini. Siamo uno dei Paesi col più alto tasso turistico del Mondo. Raccogliamo da soli più del 50% di siti, musei e opere d’arte del pianeta. Per tacer di quanto ci è stato rubato nei secoli. Oggi faremo un viaggio in una regione che di borghi se ne intende: l’Umbria.

Un borgo dell’Umbria di origini etrusche

Bettona è il tipico borgo meraviglioso dell’Umbria, circondato da mura antiche e secolari ulivi. Siamo in provincia di Perugia e nella classifica dei Borghi più belli d’Italia. Qui il tempo si è fermato e quando il sole cala su questa meraviglia, madre natura ci omaggia dei suoi poteri. Facendo una salutare e bellissima passeggiata attorno al paese, potremo ammirare le mura di origine etrusca. Ancora ben conservate, nonostante i secoli di vita. A testimonianza di quanto fossero abili architetti e ingegneri questi etruschi, che insegnarono ai romani come costruire l’arco a volta.

Biglietto di sola andata per il Paradiso in questo borgo ameno e senza tempo che tutto il Mondo ci invidia

Il centro storico è un prezioso dedalo di vie che si incrociano tra loro e ci immergono nella tipica edilizia in mattoncini della zona. Nicchie con preziosi affreschi, superbi panorami e scorci meravigliosi che ci colpiranno dal primo all’ultimo minuto della nostra visita. Sicuramente da visitare la splendida Chiesa di San Francesco e dell’Orazione e la Collegiata di Santa Maria Maggiore.

Una vera e propria sorpresa il museo locale

All’interno del Palazzo del Podestà, sito nel borgo, ha sede il piccolo ma interessantissimo museo locale. All’interno di questa dimora nobiliare del Rinascimento, troveremo:

la sezione archeologica;

la Pinacoteca.

Nella prima, ecco i tradizionali reperti etruschi e romani, con vari ritrovamenti sui quali spicca una interessante testa della dea Afrodite.

La Pinacoteca è una vera e propria sorpresa, con opere di artisti immortali come:

Doni;

Perugino;

Spagnoletto.

E addirittura un “ciborio” di El Greco. Un vero e proprio biglietto di sola andata per il Paradiso in questo borgo che ricorderemo per tutta la vita.

