Sta spopolando questo taglio di capelli adatto ad ogni viso richiestissimo ai parrucchieri perché sta bene a tutte anche a 50 anni

Il 2022 si avvicina e come tutti i nuovi inizi porta con sé anche nuove acconciature e tagli nuovi di zecca.

Dopo ormai quasi 3 anni di pandemia, quarantena e chiusure varie, che ci hanno costretti a vivere la maggior parte del nostro tempo in casa, possiamo finalmente dire basta a mollettoni ed insolite acconciature dall’aspetto sciatto e trasandato. Inoltre per evitare capelli crespi e gonfi ed averli subito e perfettamente in ordine anche con pioggia e umidità ecco 3 rimedi facili e veloci.

Sembrerebbe di buon auspicio dare un taglio ai vecchi look per cominciare il nuovo anno con look nuovo, veloce e leggero. Magari un taglio sbarazzino che contorna e valorizza il nostro viso regalandoci un aspetto curato e sofisticato.

Ad accomunare i tagli del 2022 che siano essi lunghi, medi o corti è il ritorno alla moda dei tagli anni 2000. Infatti via libera a chiome ricce e voluminose, frange e colori brillanti. Sì a schiariture, balayage e shatush.

Il taglio che sta bene a tutti

Ad essere protagonista di questo nuovo anno è il taglio corto che torna prepotentemente di moda. Non il classico bob ma il così detto mullet.

Un taglio che ha origine nel passato caratterizzato da lunghezze differenti, corto avanti e lungo dietro che tende sempre a coprire anche il collo. Un taglio adatto a uomini e donne, tanto da essere considerato un taglio no gender, molto amato dalle star anni ’90/2000 e dai calciatori.

Grintoso ed eccentrico è un taglio scalato che a discapito di quello che si pensa sembrerebbe stare bene a tutti. Questo perché contorna il viso e può essere valorizzato con l’aggiunta di frange sfrangiate o baby. Accompagnato da basette irregolari e lunghe code.

Un taglio che dona carattere e che proprio non ci farà passare inosservate. Estremamente dinamico e versatile è di facile gestione anche a casa. Indossabile da tutte e fattibile sia con i capelli ricci che lisci.

Un taglio che si adatta alle nostre esigenze, infatti, possiamo richiederlo nella versione corta o lunga. Possiamo decidere di aggiungere la frangia o meno e di personalizzarlo con le scalature che più si addicono al nostro viso. Da abbinare a colori eccentrici o molto luminosi.

Dunque è questo il taglio che torna di moda, rivisitato ed adattato alle esigenze moderne più attuale che mai.

Chicche di stile

Da abbinare a look decisi e sbarazzini ideale anche per dare grinta a look più sobri e professionali.

È possibile riproporlo anche nella versione tutta all’indietro per la creazione di look più rockettari.

Ebbene, sta spopolando questo taglio di capelli adatto ad ogni viso richiestissimo ai parrucchieri perché sta bene a tutte anche a 50 anni.

