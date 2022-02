Dopo la potatura e prima dell’inizio della stagione vegetativa, trattare giardino e orto con questa poltiglia può essere davvero importante

D’inverno come è risaputo, il frutteto e le piante in generale fermano la loro attività vegetativa. Gli alberi da frutto entrano in uno stato di dormienza, cadono le foglie e non producono frutti.

Durante questa fase si provvede ad effettuare la potatura delle piante, dove le basse temperature garantiranno anche un riposo dagli attacchi parassitari. Dunque proprio questo è il periodo migliore per proteggere le piante da future malattie fungine. Infatti la migliore arma non è l’attacco ma la difesa e la prevenzione.

Dopo la potatura e prima dell’inizio della stagione vegetativa, trattare l’orto con questa poltiglia può essere davvero importante per la loro salvezza

La poltiglia bordolese è uno di quei preparati classici che si utilizzano in agricoltura per combattere la peronospora e malattie crittogamiche. Una poltiglia composta da solfato rameico calce e acqua, ingredienti che possono essere nebulizzati sulle piante anche nella coltivazione biologica. Composto molto utile per evitare l’insorgenza di malattie dannose per le piante.

Dunque è un trattamento invernale preventivo molto diffuso sugli alberi da frutto e da vite, da fare dopo la potatura e prima dell’inizio della stagione vegetativa. La poltiglia bordolese può essere acquista nei negozi specializzati ma può anche essere preparata a casa. Basterà miscelare in 90l di acqua 1kg di solfato di rame, mescolare fino a quando la soluzione non diventerà di colore azzurro. Dopodiché sciogliere 1kg di calce in 10l di acqua, composto nel quale verrà poi versata lentamente la soluzione rameica. Preparato che deve essere utilizzato subito per evitare che possa perdere la sua efficacia fungicida.

La miscela così ottenuta deve essere nebulizzata a spalla, si noterà da subito la sua aderenza alla pianta, risultando anche molto resistente alle piogge. È necessario proteggersi durante la preparazione della poltiglia con guanti e mascherine. Poltiglia che può essere nebulizzata su piante ornamentali, piante da orto e alberi da frutto.

Letture consigliate

