Il Belpaese non è ricco di materie prime nel senso tradizionale del termine, come energia fossile, minerali vari o rari, etc. Tuttavia, gode di un materiale storico, artistico e geografico (dal mare alle montagne) da primato mondiale. A tutto questo si aggiunge anche l’ottima cucina e il clima oggettivamente gradevole e mite per buona parte dell’anno.

Al Sud questi elementi si elevano a potenza, come nel caso della Campania, solo per fare un esempio tra i tanti possibili. Fatte queste premesse, ecco l’occasione per lavorare nel turismo anche senza laurea e riservato ad alcuni residenti di questa Regione.

In merito al nuovo corso gratis con tirocinio finale retribuito

In pratica si tratta di un corso finanziato e certificato dalla Regione Campania e mira a formare le figure dell’agente di viaggio e del tour operator. Il percorso formativo si inserisce nell’ambito del progetto sociale “Nisida Coast to Coast” e selezionato da “Con i Bambini”. L’intento è quello di formare professionisti dell’accoglienza di chi arriva a Napoli e in Campania. Ad essi, infatti, spetterà l’onere o l’onore di esporre le bellezze dell’isola e del tratto geografico compreso tra il capoluogo e Caserta.

Il progetto Nisida Coast to Coast è promosso da diversi partner, tra cui Cooperativa Era, Cooperativa Lazzarelle, Consorzio Noesis. Poi ancora l’Istituto di istruzione superiore Vittorio Veneto, il Dipartimento di Ingegneria Luigi Vanvitelli, l’Associazione Jolie Rouge. Infine troviamo la Regione Campania e il Centro diurno polifunzionale/CPI di Nisida.

Per lavorare nel turismo anche senza laurea ecco un corso gratis che prevede un tirocinio retribuito di 6 mesi

Vediamo adesso a chi si rivolge il nuovo corso di formazione. È richiesta anzitutto la residenza in Campania da parte dei candidati. Inoltre bisogna rispettare il requisito anagrafico, ossia avere un’età compresa tra i 15 e i 18 anni. Infine bisogna aver assolto l’obbligo d’istruzione, ma non ancora sciolti i dubbi circa il proprio futuro professionale.

Il termine ultimo per le istanze di candidatura è fissato a giovedì 21 aprile. Ricordiamo che nello stesso giorno scade anche la domanda per questi 187 tirocini retribuiti in Lombardia.

Uno sguardo all’offerta formativa

In chiusura vediamo come si articola, snoda e prevede questa offerta formativa. In sintesi troviamo:

240 ore di formazione in aula;

180 ore di laboratorio;

180 ore di stage in strutture ricettive.

È bene ricordare che il corso è completamente gratuito, mentre il periodo di stage (6 mesi) è retribuito. Per info, dubbi e/o chiarimenti, il portale mette a disposizione degli utenti anche un recapito telefonico mobile (340 2353809).

